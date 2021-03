„Die niedrig hängenden Früchte sind weitgehend gepflückt“

Berlenbach: Die aktuelle Dynamik im ­Rohstoffsektor fühlt sich in der Tat etwas an wie ganz zu Beginn der 2000er-Jahre, kurz nachdem die Dotcomblase implodiert war. Damals war es der China- und Schwellenländerboom, der die Rohstoffpreise nach oben trieb; jetzt sind es In­vestitionen in erneuerbare Energien, die Kupfer, Nickel, Lithium usw. benötigen, sowie Infra­strukturprojekte in China, aber auch anderswo. Ich glaube, wir könnten wieder vor einem neuen Rohstoffboom stehen. Erhalten Sie …