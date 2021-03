DGAP-News elumeo SE gelingt guter Start in das Geschäftsjahr 2021 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.03.2021, 08:00 | 58 | 0 | 0 26.03.2021, 08:00 | elumeo SE gelingt guter Start in das Geschäftsjahr 2021 ^

Corporate News

elumeo SE gelingt guter Start in das Geschäftsjahr 2021 - Umsatz in Q1 steigt gegenüber Vorjahr um mehr als 20% - Positives Segment EBITDA in Q1 im Bereich von EUR 1,0 Mio. - Erwartetes Wachstum im Gesamtjahr 2021 gegenüber Vorjahr von mindestens 10%

- Juwelo App launcht neues Feature Anfang April

- Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wie erwartet. Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 am 22. April 2021 Berlin, 26. März 2021

Die elumeo SE ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Der Umsatz des führenden europäischen Unternehmens im elektronischen Vertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck stieg im ersten Quartal 2021 nach ersten Hochrechnungen gegenüber dem Vorjahr (Q1 2020: 10,3 Mio. Euro) um mehr als 20 %. Das EBITDA konnte sich noch stärker verbessern. Hier wird nach vorläufigen Zahlen ein knapp siebenstelliges Ergebnis erwartet. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung im dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 sowie der Kennzahlen für das erste Quartal 2021 rechnet das Management für das Gesamtjahr 2021 mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen %-Bereich. Für die Rohertragsmarge prognostiziert das Unternehmen eine stabile Entwicklung von mehr als 50 %. Für den Rohertrag wird erwartet, dass er sich leicht überproportional entwickeln wird. Das bereinigte Segment EBITDA 2021 wird voraussichtlich in einem niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich liegen.

Um die Vertriebsaktivitäten und die Kundenaktivierung zu stärken, launcht elumeo eine neue Funktion der reichweitenstarken Juwelo-App. Das neue Bewegtbild-Feature namens "Mein Juwelo" optimiert den Verkaufsprozess und leistet einen signifikanten Beitrag zur User-Experience. Nach dem Launch kurz vor Ostern 2021 können Kunden ihre Wunschartikel bequem und intuitiv über einfaches Swipen unmittelbar aus der Produktvideo-Ansicht heraus bestellen. Diese spielt die Juwelo-App maßgeschneidert auf die individuellen Kundenbedürfnisse über einen KI-gesteuerten Algorithmus aus.

