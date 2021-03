JEFFERIES belässt S&T auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: S&T

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für S&T nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der IT-Anbieter habe sich solide in der Pandemie geschlagen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das hohe prozentual zweistellige Wachstum sollte das österreichische Unternehmen nun auch im neuen Jahr 2021 beibehalten können. Zudem dürfte die verbesserte Barmittelgenerierung der Aktie in ihrer Erholung auf die Sprünge helfen./tav/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 17:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.