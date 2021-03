Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) erreichte im Geschäftsjahr 2020 ein EBITDA des Gesamtkonzerns in herausforderndem Umfeld mit 431,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 271,4 Mio. EUR – aber keine grossen Exits. Und zuletzt meldete man nach der Hüppe GmbH – Übernahme am 13.03.2021 direkt am 17.03.2021 eine weitere interessante Transaktion – Übernahme Consumer Batteries von Panasonic in Europa, 900 Mitarbeiter, 230 Mio EUR Umsatz . Nachdem zuletzt die Münchener Mutares mehr Aufmerksamkeit mit ihren Übernahmen und dem Rekordexit bei STS erreichte – und mit einer sehr guten Bilanz 2020 – kommt jetzt auch bei Aurelius langsam Schwung auf:

„2021 verspricht ein Jahr mit immensen Chancen zu werden“

Und passend dazu die heute gemeldete Übernahme der schwedischen Bring Frigo mit Hauptsitz in Helsinborg, Schweden, von Posten Norge, der norwegischen Post. Typisches Carve-Out: Die Transaktion ist Folge einer Portfolioüberprüfung von Posten Norge, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wird. Mit 250 Mio EUR Umsatz und rund 950 Mitarbeitern bedient der „Spezialist für temperaturkontrollierte Logistik“ Bring Frigo eine breite Palette an Kunden aus der Lebensmittelproduktion, dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Foodservice in Skandinavien, und dabei primär im schwedischen Markt. Und dafür betreibt er ein Netzwerk von Terminals, Spediteuren und Transportunternehmen – eine landesbreite Abdeckung mit starker Lokalpräsenz. Das Unternehmen verfügt über zwölf Lagerhäuser in Schweden und Norwegen und setzt täglich ca. 700 Lkws ein.

Expansion

„(…)Wir sind vom künftigen Erfolg von Bring Frigo überzeugt, denn das Unternehmen verfügt über das mit Abstand stärkste Logistiknetzwerk in Schweden sowie über die Infrastruktur, das Kapital und das Know-how, um sein Geschäft weiter zu internationalisieren.“ Und weiter zu den Plänen für die weitere Entwicklung Leif Lupp, Managing Director AURELIUS Nordics: „Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit dem Team von Bring Frigo zusammenzuarbeiten und dieses außergewöhnliche Logistikunternehmen bei seiner Expansion in den europäischen Markt zu unterstützen“.