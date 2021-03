DEUTSCHE BANK belässt SAF-Holland auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SAF-Holland von 12 auf 14 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Sowohl SAF-Holland als auch Jost Werke hätten sich im Schlussquartal 2020 gut erholt, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch sei beiden Nutzfahrzeugzulieferern der Start in das neue Jahr gelungen. Die Auftragsbücher füllten sich und die negativen Auswirkungen der Halbleiterknappheit hielten sich in Grenzen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 07:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.