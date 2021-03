NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Zahlungsausfall bei einem US-Hedgefonds verhagelt den Anlegern am New Yorker Aktienmarkt am Montag zunächst die Stimmung. Hatten die Standardwerte an der Wall Street mit deutlichen Aufschlägen im späten Freitagshandel wieder Kurs genommen auf ihre Rekordhochs, dürfte es zum Wochenstart abwärts gehen. So taxierte eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,53 Prozent tiefer auf 32 896 Punkte. Auch der am Freitag starke technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Montag zum Start etwas schwächer erwartet.

Der Zahlungsausfall bei Archegos Capital droht mehrere Großbanken laut Insidern teuer zu stehen zu kommen. Die Credit Suisse warnte vor möglicherweise hohen Verlusten. Die zweitgrößte Schweizer Bank und eine Reihe anderer Institute zögen sich aus Positionen zurück. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge musste Archegos am Freitag wegen Nachschussforderungen Aktien im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar verkaufen. Das "Wall Street Journal" berichtete gar von 30 Milliarden Dollar an Verkäufen.