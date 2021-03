---------------------------------------------------------------------------

Corporate News über die Finanzkennzahlen 2020, Wels, 30. März 2021

PIERER Mobility AG: Rekordergebnis 2020 bestätigt!

Aktives Corona-Management und PTW-Boom führen zu weiterem Rekordjahr

- Absatz: 326.471 Motorräder und E-Bikes



- Umsatz: EUR 1.530,4 Mio. (Vorjahr: EUR 1.520,1 Mio.)

- EBIT: EUR 107,2 Mio. (Vorjahr: EUR 131,7 Mio.)



- Free Cash Flow: EUR 165,8 Mio. (Vorjahr: EUR 91,6 Mio.)

- Dividendenzahlung von EUR 0,50 je Stückaktie



- Ausblick (Guidance) für 2021



Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2020



Die PIERER Mobility-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020, trotz zweimonatiger Produktionsunterbrechung in der Motorradfertigung, einen Rekordumsatz von EUR 1.530,4 Mio. (Vorjahr: EUR 1.520,1 Mio.) erwirtschaftet, zudem einen Umsatz von EUR 112,5 Mio. die E-Bike Sparte bereits beitrug. Mit insgesamt 326.471 verkauften Motorrädern und E-Bikes hat PIERER Mobility somit das zehnte Rekordjahr in Folge abgeliefert.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erreichte in diesem ungewöhnlich herausfordernden Jahr EUR 107,2 Mio. (Vorjahr: EUR 131,7 Mio.), was einer EBIT-Marge von 7% entspricht. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit EUR 233,5 Mio. leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: EUR 240,8 Mio.), was eine EBITDA-Marge von 15,3% entspricht.



Der Free Cash Flow wurde nahezu verdoppelt und beläuft sich auf EUR 165,8 Mio. gegenüber EUR 91,6 Mio. in 2019. Dies entspricht 10,8% des Umsatzes. Im Geschäftsjahr 2020 wurden für das Wachstum rund EUR 110,9 Mio. in Produktentwicklung und Werkzeuge sowie EUR 39,3 Mio. in Betriebsanlagen & Infrastruktur und in den Erwerb der Marke GASGAS investiert. Zum 31.12.2020 beschäftigte die PIERER Mobility-Gruppe 4.586 Mitarbeiter, davon 3.822 in Österreich.



Als größter europäischer Hersteller, mit einer breiten Produktpalette an Offroad- und Street-Motorradmodellen, konnte die sehr hohe Nachfrage nach motorisierten Zweirädern, sowohl im Freizeit- als auch im Sportsegment, sowie im Besonderen auch im urbanen Verkehr gut abgedeckt werden. Mit 212.713 verkauften KTM Motorrädern, 49.046 verkauften HUSQVARNA Motorrädern und bereits 8.648 verkauften GASGAS Motorrädern im Geschäftsjahr 2020, konnte ein Absatz von 270.407 Motorrädern (2019: 280.099 Stück) erzielt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage ist es im zweitem Halbjahr 2020 gelungen, die verlorenen Produktions- bzw. Absatzmengen aus dem COVID-19 Lockdown des Frühjahrs weitgehend aufzuholen. Darüber hinaus konnte die E-Bike-Sparte mit dem Verkauf von 56.064 E-Bikes (2019: 41.993 (nicht konsolidiert)) der Marken HUSQVARNA und R RAYMON ein außerordentliches Absatzwachstum von mehr als 33 % abliefern.