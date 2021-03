Vancouver, B.C., Kanada (30. März 2021) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) (“Kingman” oder das “Unternehmen”) verkündet, dass das Kernbohrloch MH-05 mit einem Winkel von -60 Grad über eine Länge von 449,5 Fuß (137,0 Meter) erbohrt wurde. Es durchteufte den ersten Erzgang auf der Ostseite des Rhyolith-Gangs von 391,6 bis 395,0 Fuß (119,4 bis 120,4 Meter). Der zweite Erzgang, auf der Westseite des Rhyoliths, wurde nicht durchteuft, weil das Bohrloch auf alte Grubenbauten traf, die anscheinend in den historischen Karten der Mine nicht verzeichnet waren. Die Bohrenden konnten das Bohrloch nicht bis zur anderen Seite der Minenbauten durchbringen.

“MH-05 war das letzte Bohrloch des geplanten, 5 Bohrlöcher umfassenden Programms. Alle 5 Bohrlöcher durchteuften die zwei Erzgänge (oder in zwei Fällen Grubenbauten) an den Stellen, wo sie laut historischer Literatur über die Mine Rosebud liegen. Diese Bohrlöcher bestätigen, dass Lage und Erzgangtypen den Angaben in den Berichten entsprechen. Man geht davon aus, dass die ausstehenden Analyseergebnisse ähnliche Gehalte zeigen wie die, die zuvor in den Berichten angegeben wurden”, sagte Brad Peek, M.Sc., CPG, und qualifizierte Person für das Projekt Mohave.

Abbildung 1 –Diabas mit eingesprengten Sulfiden und starker Eisenoxidierung und Alteration aus Bohrloch MH-05.

Abbildung 2 – Diorit und Diabas mit starker Oxidierung entlang Intrusivkontakten und lokalen hydrothermalen Erzgängen und Brüchen aus Bohrloch MH-05.

Abbildung 3 – Strip log von Bohrloch MH-05

Der obere Teil des Bohrlochs, von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 391,6 Fuß, bestand fast ausschließlich aus Quarz-Diorit-Gneiss mit ein paar dünnen Zonen aus Pegmatit- und Diabas-Intrusivgestein. Das Bohrloch passierte dann den 3-Fuß-(1-Meter)-Erzgang, der teilweise aus gehärteter Diabas-Brekzie mit Quarz, Kalzit und teilweise oxidierten Sulfiden besteht. Ein Abschnitt des Erzgangs enthielt schätzungsweise 5-10% Arsenopyrit. Der Rest des Bohrlochs passierte alterierten Rhyolith mit Eisenoxid-Schnüren.