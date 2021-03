Bei Green Thum Industries setzte sich in den letzten Handelstagen ein veritables Korrekturszenario durch.

Bei Green Thum Industries setzte sich in den letzten Handelstagen ein veritables Korrekturszenario durch. Hatte die Aktie vor kurzem noch die große Chance, einen Befreiungsschlag auf der Oberseite landen zu können, so geht es jetzt vielmehr darum, auf der Unterseite nicht ins Rutschen zu kommen…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 19.03. zu Green Thum Industries hieß es unter anderem „[… ] Aus dieser gesicherten Position heraus, lancierte der Wert einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite. Die 40 CAD konnten bereits zurückerobert werden. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde ebenfalls durchbrochen. Aktuell versucht sich Green Thumb daran, die Bewegung über die Widerstandsmarke von 45 CAD auszubauen und ihr somit weitere Relevanz zu verleihen. Ein Ausbruch über die 45er Marke wäre eminent wichtig, würde er doch den Weg in Richtung Hoch (49,6 CAD) ebnen. Kurzum. In den letzten Handelstagen baute sich bei Green Thumb ansprechendes Aufwärtsmomentum auf. Die Aktie muss nun jedoch dieses hochhalten, weiter nachsetzen und über die 45 CAD laufen. Ein Ausbruch über das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch von 49,6 CAD käme einem Befreiungsschlag gleich und würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Die Unterseite ist allerdings nicht zu vernachlässigen. Hier gilt: Rücksetzer bleiben idealerweise auf 40 CAD begrenzt. Sollte es unter die 35 CAD gehen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

In den letzten Handelstagen ging es Schlag auf Schlag. Der Ausbruch über die 45 CAD wurde verpasst. Es kam Abgabedruck auf. Die wichtigen 40 CAD wurden mittlerweile unterschritten. Die markante Unterstützung bei 35 CAD steht seitdem im Feuer. Zudem lässt die Vehemenz des Rücksetzers für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten

Fundamentales. Mitte März legte das Unternehmen die Zahlen für das Gesamtjahr 2020 vor. Green Thumb Industries verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von 556,57 Mio. US-Dollar, nach 216,43 Mio. US-Dollar im Jahr 2019. Den Nettogewinn für 2020 gab das Unternehmen mit 14,992 Mio. US-Dollar an. Im Jahr 2019 wurde noch ein Nettoverlust in Höhe von -59,116 Mio.US-Dollar verzeichnet. Mit den vermeldeten Zahlen konnte Green Thumb die Markterwartungen übertreffen. Auch bei der wichtigen Kennzahl „adjustiertes EBITDA“ vermochte Green Thumb Industries zu punkten. Das Cannabis-Unternehmen gab das adjustierte EBITDA für 2020 mit 179,6 Mio. US-Dollar an; nach 27,8 Mio. US-Dollar in 2019.

Kurzum. Der Aktie muss es nun darum gehen, den charttechnischen Schaden zu begrenzen. Der steile Aufwärtstrend ist erst einmal passé. Im besten Fall bleiben nun die 35 CAD intakt. Die Dynamik des Rücksetzers mahnt jedoch zur Vorsicht. Sollte es unter die 35 CAD gehen, würde der nächste wichtige Unterstützungsbereich bei 30 CAD in den Fokus rücken. Auf der Oberseite würde ein Vorstoß über die 40,0 CAD für charttechnische Entspannung sorgen.