Medienmitteilung 31. März 2021



Zürich, 31. März 2021 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat im Geschäftsjahr 2020 das Immobilienportfolio auf CHF 744 Millionen gesteigert und eine Anlagerendite von 6.9% erwirtschaftet. Im April 2021 erfolgt eine Ausschüttung von CHF 5.10 pro Anteil, entsprechend einer Ausschüttungsrendite von 4.7%.



Details zum Jahresergebnis 2020

Der HSC Fund konnte im Geschäftsjahr 2020 das Immobilienportfolio - trotz COVID-19-Pandemie und der dadurch verursachten Wirtschaftsschwäche - erfolgreich weiter ausbauen und verzeichnete für 2020 ein erfreuliches Ergebnis. Das Portfolio wurde durch den Erwerb von fünf attraktiven Liegenschaften in den Kantonen Genf, Fribourg und Thurgau um über CHF 110 Millionen erweitert. Dadurch konnte die bereits gute Diversifikation des Portfolios und der Mieterträge weiter verbessert werden. Der Marktwert des Bestandesportfolios erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 18% und lag per 31. Dezember 2020 bei CHF 743.9 Millionen (31.12.2019: CHF 628.9 Millionen). Der jährliche Soll Mietertrag konnte um 16% auf CHF 45.4 Millionen gesteigert werden (31.12.2019: CHF 39.0 Millionen). Das Immobilienportfolio weist einen hohen Vermietungsstand von 94.6% aus gegenüber 94.1% im Vorjahr.

Erfolgsrechnung

Die Mietzinseinnahmen erhöhten sich im Geschäftsjahr 2020 um 33% auf CHF 38.7 Millionen (GJ 2019: CHF 29.2 Millionen). Der Anstieg ist massgeblich auf die Akquisitionen in den Berichtsjahren 2019 und 2020 zurückzuführen. Drei der im 2020 erworbenen Liegenschaften in Versoix/GE, Arbon/TG und Fribourg/FR mit einem jährlichen Soll Mietertrag von rund CHF 5.0 Millionen wurden per 1. Mai, 1. Juli und 1. Oktober 2020 in das Portfolio aufgenommen und steuerten seit Erwerb insgesamt CHF 2.1 Millionen zu den Mietzinseinnahmen bei. Diese drei Liegenschaften werden ihr volles Ertragspotenzial (für 12 Monate) erst im Berichtsjahr 2021 entfalten.