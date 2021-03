---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Biotest übertrifft Umsatz- und EBIT-Prognose im Geschäftsjahr 2020

- Umsatzprognose mit Umsatzanstieg von 15,5% übertroffen

- EBIT im Kerngeschäft mit 78,4 Mio. EUR sehr profitabel

- Biotest lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 11. Mai 2021 ein

Dreieich, 31. März 2021. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 484,2 Mio. EUR nach 419,1 Mio. EUR im Jahr zuvor. Das entspricht einem Umsatzanstieg von 15,5 %.



Trotz der anhaltenden Corona-Krise entwickelte sich der Umsatz von Biotest im Therapiesegment mit einer zweistelligen Wachstumsrate sehr positiv. Dieses Wachstums wurde in wesentlichen Absatzmärkten aufgrund der positiven Umsatz-entwicklung der Hauptprodukte Immunglobulin und Albumin erzielt.

Das EBIT belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf -1,3 Mio. EUR nach -1,2 Mio. EUR im Vorjahr.



Das Kerngeschäft der Biotest Gruppe (bereinigtes EBIT) ist mit 78,4 Mio. EUR deutlich positiv.



in Millionen EUR 2020 2019 EBIT -1,3 -1,2 Aufwendungen für Biotest Next Level* 79,6 68,4 Aufwendungen für monoklonale Antikörper 0,1 1,4 EBIT bereinigt 78,4 68,6 * Den Aufwendungen für Biotest Next Level wurden die Forschungs- und Entwicklungskosten für Produkte, die ausschließlich in der neuen Anlage hergestellt werden können, zugerechnet.



Für die Biotest Gruppe liegt das Ergebnis vor Steuern (EBT) bei -30,0 Mio. EUR nach

-1,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.



Das Ergebnis nach Steuern der Biotest Gruppe lag für das Geschäftsjahr 2020 bei

-31,4 Mio. EUR nach -4,7 Mio. EUR im Jahr 2019. Dadurch ergibt sich ein Ergebnis je Stammaktie von -0,80 EUR nach -0,13 EUR im Vorjahr.

Drei Aktivitäten gegen COVID-19-Infektion:



Mit drei Projekten arbeitet die Biotest Gruppe an einem Beitrag zur Lösung der Corona-Krise



1. Aufgrund der großen Ähnlichkeit des Krankheitsbildes zu den in der Phase II CIGMA-Studie behandelten Patienten sieht Biotest bei Trimodulin ein erhebliches Potenzial auch für Patienten mit schwerer Lungenentzündung durch eine COVID-19-Infektion. Es wurde eine Phase II-Studie (ESsCOVID - Escape from severe COVID-19) mit COVID-19-Patienten aufgesetzt, um die Entwicklung von Trimodulin im Hinblick auf die aktuelle COVID-19-Pandemie zu beschleunigen. Die Patientenrekrutierung für die Studie begann im Oktober 2020 und läuft aktuell noch.