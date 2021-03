---------------------------------------------------------------------------

Abivax veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2020 und gibt Update zur Unternehmensentwicklung



* Patientenrekrutierung für die ABX464-Phase-2b-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa und die Phase-2a-Studie für die Behandlung von rheumatoider Arthritis abgeschlossen; Top-Line-Ergebnisse der Studien werden im zweiten Quartal 2021 vorliegen



* Fachzeitschrift "Gastroenterology" veröffentlicht die hervorragenden Daten zur kurz- und langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit der Phase-2a-Studie mit 50 mg einmal täglich oral verabreichtem ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa



* Bevorstehender Abschluss der Patientenrekrutierung für die Dosis-Eskalationsphase der Proof-of-Concept-Studie mit ABX196 zur Behandlung des hepatozellulären Karzinoms; Top-Line-Daten werden für das zweite Quartal 2021 erwartet



* Die von Bpifrance finanzierte Covid-19-Studie wurde aufgrund mangelnder Wirksamkeit eingestellt; die Daten bestätigen jedoch das gute Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von ABX464

* Die im Jahr 2020 eingeworbenen Mittel belaufen sich auf EUR 84 Mio. und beinhalten eine überzeichnete Kapitalerhöhung zum Marktpreis in Höhe von EUR 28 Mio., eine Finanzierung in Höhe von EUR 36 Mio. von Bpifrance, ein direktes Darlehen in Höhe von EUR 15 Mio. von Kreos Capital und ein staatlich garantiertes Darlehen in Höhe von EUR 5 Mio. von Société Générale



* Die liquiden Mittel finanzieren das operative Geschäft bis zum vierten Quartal 2021



PARIS, Frankreich, 31. März 2021 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie Krebs modulieren, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr 2020 und berichtete über die Fortschritte seiner Entwicklungspipeline. Der vom Aufsichtsrat des Unternehmens am 30. März 2021 genehmigte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde von den externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens geprüft und der Abschlussbericht befindet sich in Vorbereitung.