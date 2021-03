Gutes Ergebnis in einem außergewöhnlichen Jahr (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Bereinigtes Konzernergebnis (EBT) 160,0 Mio. Euro

- Sondereffekte wirken Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entgegen

- Mainova bewährt sich als zuverlässiger Partner

- RWE-E.ON-Deal gefährdet fairen Wettbewerb



"Mainova hat 2020 trotz der Belastungen im Zusammenhang mit der

COVID-19-Pandemie ein gutes Ergebnis erzielt. Dieses ist vor allem auf

Sondereffekte zurückzuführen, die unser Ergebnis in der Vergangenheit belastet

haben, und die sich jetzt positiv auswirken", sagte Dr. Constantin H. Alsheimer,

Vorstandsvorsitzender der Mainova AG, anlässlich der heutigen

Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt am Main. Dazu zählen vor allem die

Marktrückkehr des Gaskraftwerks Irsching sowie der Anteilsverkauf an der

Gas-Union GmbH.







betonte Alsheimer. In diesem außergewöhnlichen Jahr erzielte Mainova ein

bereinigtes Ergebnis (EBT) von 160,0 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 2019

stieg es um 29,6 Mio. Euro.



Die jeweiligen Einflussfaktoren schlagen sich in den Segmentergebnissen

folgendermaßen nieder:



In der Stromversorgung sank das Ergebnis auf 6,3 Mio. Euro (-3,2 Mio. Euro im

Vergleich zum Vorjahr). Grund waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf

Netz- und Vertriebsgeschäft. Insgesamt ging der Absatz bei Geschäfts- und

Privatkunden um rund fünf Prozent zurück.



In der Gasversorgung sank das Ergebnis auf 40,4 Mio. Euro (-5,4 Mio. Euro)

aufgrund der wärmeren Witterung sowie Kostensteigerungen im Netzgeschäft.



Das Ergebnis im Segment Erzeugung und Fernwärme hat sich mit 55,8 Mio. Euro

(+23,8 Mio. Euro) trotz des aufgrund der wärmeren Witterung sowie der

COVID-19-Pandemie rückläufigen Fernwärmegeschäfts positiv entwickelt. Dies liegt

vor allem im Gaskraftwerk Irsching begründet, das seit 1. Oktober 2020 wieder

für den Strommarkt produziert, und der damit verbundenen Neubewertung der

Gaskraftwerke. "Auf Grund des schwierigen Marktumfeldes befand sich das

Gaskraftwerk Irsching seit April 2016 in der Netzreserve. Die veränderten

Marktbedingungen stimmen uns optimistisch, dass ein wirtschaftlicher Betrieb

künftig wieder möglich ist", führte Alsheimer aus.



Bei den Erneuerbaren Energien verzeichnete Mainova 2020 das bisher

erfolgreichste Jahr. Im Segment Erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen

führte vor allem ein höheres Windaufkommen zu einem deutlichen Ergebnisanstieg

auf 9,6 Mio. Euro (+4,3 Mio. Euro). Hier machten sich Erträge aus dem neu

erworbenen Windpark Hohenlohe mit zwölf Windenergieanlagen positiv bemerkbar. Seite 2 ► Seite 1 von 2 Mainova Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







