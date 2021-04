Add-on Investition als klassischer Carve Out Fall

So meldet Aurelius heute die Übernahme der AutoRestore Limited von Belron International Limited. AutoRestore, ein Anbieter von mobilen Unfallreparaturdienstleistungen in Großbritannien, ist eine ideale Ergänzung zu den AURELIUS Konzernunternehmen Rivus Fleet Solutions (die ehemalige BT Fleet, die zuvor übernommen worden ist) und Pullman Fleet Services, die kommerzielle Fahrzeugflotten mit Schwerpunkt auf leichten Nutzfahrzeugen bzw. Lastkraftwagen im Angebot haben.

Und Matthias Täubl, CEO AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, erklärt hierzu: „Die Übernahme von AutoRestore ist nach der HÜPPE GmbH sowie den Co-Investments in das europäische Consumer Battery-Geschäft von Panasonic und Bring Frigo die jüngste in einer Reihe von Corporate-Carve-outs, die AURELIUS im vergangenen Monat erfolgreich vollzogen hat. Dies unterstreicht unsere Fähigkeit, neue Wachstumspotenziale in Geschäftsbereichen zu erschließen, die unser bestehendes Portfolio sinnvoll abrunden. In diesem Fall wird die gesamte Palette der Flottenmanagementdienstleistungen von AURELIUS in Großbritannien deutlich erweitert und verbessert.“

