CEO von Board International, Giovanni Grossi, zieht sich zurück

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Planung und Predictive Analytics integriert, teilt mit, dass Giovanni Grossi, Mitbegründer und Chief Executive Officer (CEO), seine Position zum 01. April 2021 aufgeben wird.

„Nach mehr als 25 Jahren, in denen ich mit großem Erfolg Board International aufgebaut habe, ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen. Ich verlasse ein starkes, gut organisiertes Unternehmen, das hervorragende Ergebnisse erzielt. Wir wachsen um mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die Pipeline ist gut gefüllt, und im April veröffentlichen wir die neue Version unserer Plattform – die Beste, die es je gab. Ich möchte mich bei all den Menschen bedanken, die mich bei diesem Abenteuer begleitet haben. Es ist ein starkes Team, von dem ich sicher bin, dass es den Erfolg des Unternehmens weiter vorantreiben wird. Ein besonderes Dankeschön möchte ich an Maurizio Carli und an Nordic Capital richten", sagt Giovanni Grossi.