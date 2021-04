Santhera startet Umtauschangebot für Wandelanleihe und strebt weitere Zustimmung zum Beschluss der Anleihensgläubiger an

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

Pratteln, Schweiz, 6. April 2021 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt ein Update über die Restrukturierung der CHF 60 Millionen Wandelanleihe und die Optionen, aus denen die Anleihensgläubiger wählen können.

Ab heute, 6. April 2021, können die Inhaber der ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 (die 2017/22 Wandelanleihe) das von Santhera am 25. März 2021 angekündigte Umtauschangebot, vorbehältlich der geltenden Angebotsbeschränkungen, annehmen. Das Umtauschangebot kann bis Montag, 19. April 2021, 17:00 Uhr MESZ, angenommen werden, sofern es nicht von Santhera verlängert wird. Das Zwischenergebnis des Umtauschangebots wird voraussichtlich am 20. April 2021 veröffentlicht. Falls Santhera das Umtauschangebot für erfolgreich erklärt, beginnt voraussichtlich am 21. April 2021 eine weitere Annahmefrist, die am 27. April 2021, 17:00 Uhr MESZ endet.