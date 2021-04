---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE



PAION AG GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG BEKANNT



- Alle neuen Aktien konnten platziert werden



- Bezugsquote von 92,41 %



Aachen, 07. April 2021 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft die Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen hat. Der Bezugspreis betrug EUR 1,54 je neuer Aktie. Die Bezugsquote lag bei 92,41 %. Die verbleibenden Aktien wurden zum Bezugspreis bei großer Nachfrage erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Insgesamt wurden 5.095.499 neue Aktien im Rahmen dieser Transaktion gezeichnet und ausgegeben. Der US-amerikanische institutionelle Investor, der die Kapitalerhöhung durch die Übernahme einer Verpflichtung, alle Aktien zu zeichnen, die nicht von Altaktionären oder anderen Investoren im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet oder im Rahmen der Privatplatzierung veräußert wurden, unterstützt hat, hat keine neuen Aktien übernommen.

Mit Abschluss der Kapitalmaßnahme wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 66.241.493,00 um EUR 5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 durch die Ausgabe von 5.095.499 neuen Aktien erhöht. Das Angebot erfolgte unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals, das durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2020 geschaffen wurde. Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung ist PAION ein Bruttoemissionserlös von EUR 7,8 Mio. zugeflossen.



PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Vorbereitung der kommerziellen Markteinführung seines Produktportfolios in ausgewählten europäischen Ländern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Die Transaktion wurde von der ODDO BHF AG begleitet.



Dr. Jim Phillips, CEO der PAION AG, kommentierte: "Wir freuen uns über das große Interesse an der Kapitalerhöhung. Das ist ein deutliches Signal, dass unsere Aktionäre den eingeschlagenen Weg hin zu einem führenden Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin mit drei Produkten in der Eigenvermarktung unterstützen."