Bei der Transaktion handelt es sich um einen Grundstückskaufvertrag mit derBauverpflichtung zum Neubau einer schlüsselfertigen Wohnanlage, inklusiveGewerbeeinheiten und Tiefgarage.Der Fertigstellungstermin soll Herbst 2023 sein.Weiteres Bildmaterial zur Verwendung:https://www.presseportal.de/pm/147170/4754005#gallery-2Über die KOLBENHÖFE: Auf dem ehemaligen Kolbenschmidt-Werksgelände an derFriedensallee 128 in Hamburg-Ottensen entwickeln Rheinmetall Immobilien und OTTOWULFF gemeinsam mit der Altonaer Spar- und Bauverein eG (altoba) ein neues Wohn-und Gewerbequartier. Bis 2025 entstehen rund 420 Wohnungen, davon ist mindestensein Drittel geförderter Wohnungsbau nach Hamburger Drittelmix. Das innovativeKonzept integriert lokale Handwerksbetriebe sowie Büros in das Gebiet undverbindet damit Wohnen und Arbeiten in direkter Nachbarschaft.Durch die Erweiterung um das benachbarte, östlich gelegeneHenkel-Schwarzkopf-Areal (KOLBENHÖFE II) kommen zusätzlich rund 255 Wohnungenhinzu. Wiederum mindestens ein Drittel wird als öffentlich geförderterWohnungsbau nach Hamburger Drittelmix realisiert. Auch im neuen Teil deskünftigen Quartiers Kolbenhöfe ist eine Mischung aus Wohnungen und Gewerbevorgesehen. Darüber hinaus werden zwei Kindertagesstätten in den Kolbenhöfenentstehen.Die Bauarbeiten in den Kolbenhöfen sind bereits im vergangenen Jahrgestartet. Weitere Informationen sind unter http://www.kolbenhoefe.de/ zufinden.Über OTTO WULFF: Seit mehr als 85 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, dieMenschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn-und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z.B. Schulen oderKrankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigtOTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschlandgehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. Mitmodernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet OTTO WULFF Leben undArbeiten für eine bessere Zukunft.Über Rheinmetall Immobilien: Die Rheinmetall Immobilien GmbH ist einimmobilienwirtschaftlicher Dienstleister mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmenist seit über 25 Jahren im Immobilienmarkt aktiv und Teil der RheinmetallGruppe. Zu seinen Dienstleistungen gehören die Liegenschafts- undProjektentwicklung, die Projektsteuerung sowie das Asset- und PropertyManagement. Neben der Betreuung Rheinmetall-eigener Liegenschaften arbeitetRheinmetall Immobilien mit externen Partnern im In- und Ausland zusammen.Über Quantum: Die unabhängige, 1999 gegründete, Immobiliengruppe vereintumfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Projektentwicklung, institutionelleAnlageprodukte sowie im Management von Immobilieninvestments. DieMetropolregionen in Deutschland stehen im Fokus der Aktivitäten. ImFondsgeschäft bietet die Quantum Immobilien AG institutionellen Investoren überdie eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft Immobilien-Spezialfonds sowiealternative Investmentprodukte an. Die Assets under Management belaufen sich aufca. EUR 8,2 Mrd. Das Geschäftsfeld Projektentwicklung umfasst die Realisierungvon eigenen Immobilienprojekten sowie Joint Ventures im Rahmen unternehmerischerBeteiligungen. Bisher wurden Entwicklungsprojekte mit über 1.250.000 qm Flächerealisiert. Weitere Projekte mit über 350.000 qm Fläche befinden sich aktuell imBau oder in der Planung. Das Transaktionsvolumen beträgt rund EUR 4,9 Mrd.Pressekontakt:OTTO WULFFMichael NowakTel.: +49 40 736 242 56mailto:mnowak@otto-wulff.deRheinmetall ImmobilienOliver Hoffmann+49 211 473 47 48mailto:oliver.hoffmann@rheinmetall.comQuantumNadine WienckeTel.: +49 40 41 43 30 542mailto:nwi@quantum.agWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147170/4882972OTS: OTTO WULFF