Khiron erweitert sein Produktangebot in Großbritannien und verbessert Patientenzugang

Nach erfolgreicher Einführung von Khiron 1/14 in Deutschland, einer medizinischen Cannabisblüte mit hohem CBD-Gehalt, wird diese voraussichtlich in Q2/21 für Patienten in Großbritannien erhältlich sein

Khiron plant die Einführung weiterer Cannabinoid-basierter Produkte auf Grundlage seiner registrierten Sorten, die kürzlich aus Kolumbien nach Europa exportiert wurden

Verbesserungen in der Lieferkette werden die Verfügbarkeit von Cannabinoid-basierter Medizin für Patienten im Vereinigten Königreich erhöhen

TORONTO, 7. April 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV:KHRN)(OTCQX:KHRNF)(Frankfurt:A2JMZC), ein führendes vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, freut sich, ein operatives Update in Bezug auf die Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten entsprechend EU-GMP nach Großbritannien zu geben. Um Engpässe und Lieferausfälle zu vermeiden, hat das Unternehmen einen Offshore-Bestand an getrockneten Cannabisblüten aufgebaut, um Patienten in Großbritannien zu beliefern.

Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio durch die Einführung der hoch-CBD Blüte Khiron 1/14 in Großbritannien in Q2/21. Dies folgt auf eine erfolgreiche Einführung in Deutschland, wo sie für Indikationen wie Angstzustände, Substanzkonsumstörungen und Migräne verschrieben wird. Khiron 1/14 wird die hoch-THC Blüte Khiron 20/1 ergänzen, welche bereits an Patienten in Großbritannien verschrieben wird. Der EU-GMP-zertifizierte Partner des Unternehmens ermöglicht verschreibenden Ärzten, dass auch kleinere Mengen der Blüten-Produkte in 5-Gramm-Dosen (siehe Bild unten) verschrieben werden können.

Tejinder Virk, Präsident von Khiron Europe, kommentierte: "Der europäische Markt wächst kontinuierlich und Khiron ist mit seiner etablierten Ausbildungsplattform für Verordner, der wachsenden klinischen Evidenz und unserem Portfolio an EU-GMP-zertifizierten, verschreibungsfähigen Produkten optimal positioniert. Unser Team arbeitet weiterhin intensiv daran, den Patientenzugang zu Cannabinoid-basierter Medizin zu verbessern, und die Patienten werden nun von der größeren Produktvielfalt und -verfügbarkeit profitieren. In den kommenden Monaten planen wir die Einführung weiterer medizinischer Produkte auf Cannabisbasis auf Grundlage unserer registrierten kolumbianischen Sorten. Dies erlaubt uns, die erhobenen Daten aus unseren kolumbianischen Kliniken den medizinischen Fachleuten in Großbritannien zur Verfügung zu stellen."