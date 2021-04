Ölpreise leichter - Festerer Dollar belastet

Anzeige

London 09.04.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas leichter. Der festere US-Dollar belastet die Notierungen. Darüber hinaus erwarten die Marktteilnehmer ein steigendes Angebot.



Die Pandemie bestimmt an den Rohstoffmärkten weiter das Geschehen. Zuletzt hat sich eine gewisse Entspannung gezeigt, was dadurch verdeutlicht wird, dass die OPEC+ Staaten eine graduelle Steigerung der Fördermengen in den nächsten Monaten planen.