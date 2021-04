Das Interesse der Investoren an der jüngsten Finanzierung von Sonoro Gold war sehr groß.

Ursprünglich hatte die Gesellschaft die Höhe der Finanzierung auf 2 Mio. CAD festgesetzt, doch war die Nachfrage von Investorenseite offenbar so hoch, dass man diesen Betrag nicht nur ein sondern gleich zwei Mal erhöhen musste. So fließen Sonoro jetzt insgesamt 3 Mio. CAD (brutto) zu, wofür man 16.666.667 Einheiten zu 0,18 CAD pro Einheit (eine Stammaktie und ein Warrant) ausgab.

Die Goldgesellschaft Sonoro Gold ( WKN A2QCST / TSXV SGO ) hat große Pläne – noch Ende dieses / Anfang kommenden Jahres – soll die Goldproduktion im Haufenlaugungsbetrieb auf dem Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche beginnen. Dafür hat das Management alle Hebel in Bewegung gesetzt und auch bereits große Fortschritte gemacht (Wir berichteten.). Für die letzten Meter bis zur neuen Ressourcenschätzung und PEA hat Sonoro jetzt frisches Kapital aufgenommen, das der Markt bereitwillig zur Verfügung stellte. Denn trotz der zweimaligen Erhöhung der Platzierung, war diese weiterhin überzeichnet!

Um eine weiterhin hohe Beteiligung am eigenen Unternehmen zu halten, nahm auch das Management an der Kapitalerhöhung teil, wobei das Führungspersonal (senior management) allein 14% der Einheiten aus der Finanzierung erwarb, wie CEO Kenneth MacLeod erklärte. Darüber hinaus, so McLeod weiter, hätten auch alle Mitglieder der technischen und Management-Teams ihre Unterstützung für die Explorations- und Entwicklungspläne auf Cerro Caliche demonstriert.

Das aufgenommen Kapital soll nun hauptsächlich verwendet werden, um Unternehmen und Projekt in Richtung des geplanten Haufenlaugungsbetriebs mit einer Kapazität von 15.000 bis 20.000 Tonnen pro Tag voranzubringen. Sonoro-Chairman John Darch geht davon aus, dass diese Mittel ausreichen werden, um das Unternehmen über die Fertigstellung einer neuen Ressourcenschätzung und einer Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA = Preliminary Economic Assessment) hinaus zu finanzieren, die beide bis Juli erwartet werden. Wie Darch zudem bekräftigte, sei das Führungsteam von Sonoro sehr zuversichtlich, dass diese unabhängigen Berichte sowohl eine deutliche Ausweitung und Verbesserung der aktuell geschlussfolgerten Ressource als auch eine robuste Wirtschaftlichkeit des geplanten, konzeptionellen Haufenlaugungsbetriebs aufzeigen werden. Das wiederum, sollte es dem Unternehmen ermöglichen, die Kreditfinanzierung vorzunehmen, um den Haufenlaugungsbetrieb zu errichten und Anfang 2022 in Produktion zu gehen, so Darch.

Fazit:

Das Vertrauen der Investoren und des Managements in die Pläne des Unternehmens scheint hoch zu sein, wenn man bedenkt, dass Sonoro den Finanzierungsbetrag zwei Mal erhöhte und die Platzierung immer noch überzeichnet war. Die Aussagen von Sonoros Chairman John Darch deuten ebenfalls auf eine große Zuversicht hin, dass die anstehende Ressourcenschätzung und auch die PEA die Erwartungen erfüllen werden. Spätestens mit diesen beiden Veröffentlichungen, wenn sie ausfallen wie vom Management erwartet, sinkt das Projektrisiko für Cerro Caliche signifikant. Und spätestens dann sollte das Potenzial, das eine schnelle Produktionsaufnahme darstellt, bei Sonoro wieder in den Vordergrund rücken.

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Besuchen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sonoro Gold halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Sonoro Gold steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Sonoro Gold entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Sonoro Gold halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Sonoro Gold profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.