DGAP-Adhoc HENSOLDT AG: Mögliche Veräußerung von Aktien an der HENSOLDT AG durch die Square Lux Holding II S.à r.l. von voraussichtlich bis zu 25,1% (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 21.04.2021, 17:59 | 120 | 0 | 0 21.04.2021, 17:59 | HENSOLDT AG: Mögliche Veräußerung von Aktien an der HENSOLDT AG durch die Square Lux Holding II S.à r.l. von voraussichtlich bis zu 25,1% ^

DGAP-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Verkauf

HENSOLDT AG: Mögliche Veräußerung von Aktien an der HENSOLDT AG durch die Square Lux Holding II S.à r.l. von voraussichtlich bis zu 25,1% 21.04.2021 / 17:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Taufkirchen, 21. April 2021 - Aus Anlass der hierzu heute veröffentlichten Medienberichte bestätigt die HENSOLDT AG, dass sich die Square Lux Holding II S.à r.l., eine Gesellschaft im indirekten Besitz von Fonds, die von KKR beraten werden, nach Kenntnis der Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit Interessenten über den Erwerb einer Beteiligung von voraussichtlich bis zu 25,1% an der HENSOLDT AG befindet. Zu diesen Interessenten gehören nach Kenntnis der Gesellschaft Indra, Leonardo, Saab und Thales, mit denen die Gesellschaft unter anderem auch Gespräche über deren strategische Absichten geführt hat.

Kontakt:

Joachim Schranzhofer

Tel.: +49 (0)89 51518 1823

E-Mail: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HENSOLDT AG

Willy-Messerschmitt-Straße 3

82024 Taufkirchen

Germany

Telefon: +49 (0)89 51518 1823

Fax: +49 (0)7311 4171360

E-Mail: [1]joachim.schranzhofer@hensoldt.net 1. mailto:joachim.schranzhofer@hensoldt.net ISIN: DE000HAG0005

WKN: HAG000

Börsen: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard) --------------------------------------------------------------------------- 21.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: HENSOLDT AG

Willy-Messerschmitt-Straße 3

82024 Taufkirchen

Deutschland

Telefon: 089 515 18 - 0

E-Mail: info@hensoldt.net

Internet: www.hensoldt.net

ISIN: DE000HAG0005

WKN: HAG000

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1187339

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------- 1187339 21.04.2021 CET/CEST

°



HENSOLDT Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: Hensoldt - die Aktie mit Erfolgsradar Wertpapier

HENSOLDT Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer