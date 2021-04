EUR/USD versucht sich an 1.21, GBP/USD mit Rückenwind in Richtung 1.3950

Der U.S. Dollar startete die Woche auf schwächerem Fuß gegenüber anderen Hauptwährungen und die geldpolitische Bewertung der Federal Reserve am Mittwoch, welche sich zuletzt stabil gegen falkenhafte Erwartungen durchsetzte, könnte den Druck auf den Greenback zumindest kurzfristig noch erhöhen. Es wird erwartet, dass die Fed am Mittwoch ihre Leitzinssätze nahe null belassen und keine Veränderung der monatlichen Anleihekäufe signalisieren wird. Fed Präsident Jerome Powell hat Marktakteure darauf vorbereitet, dass sie keine Überraschungen fürchten müssen. Könnte das Fed Treffen somit ein unbedeutendes Risikoevent für Trader sein? Eventuell, denn die Währungshüter ließen davon ab, dem Markt eine Leitlinie der Konditionen zu bieten, welche eine Straffung des QE-Programms rechtfertigen würde. Dennoch könnte das spekulative Positionieren rund um die Pressekonferenz der Fed zu erhöhter Volatilität im U.S. Dollar führen.

Am Donnerstag werden Trader ein Auge auf die U.S. BIP Daten des ersten Quartals haben, das mit einem sechsprozentigen Wachstum erwartet wird.