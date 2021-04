Palladium stellt mit seiner Preisdynamik gegenwärtig den „Rest“ des Edelmetallsektors in den Schatten.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 22.04. noch mit „Gelingt der Befreiungsschlag“. Darin hieß es unter anderem „[…] Mit dem Ausbruch über die 2.750 US-Dollar hat Palladium ein Kaufsignal generiert. Das daraus resultierende Bewegungsziel (2.875 US-Dollar) wurde mittlerweile abgearbeitet. Ein erster zaghafter Versuch, über die 2.875 US-Dollar zu setzen, scheiterte jedoch. Insgesamt gilt: Solange Palladium Rücksetzer auf 2.750 US-Dollar begrenzen kann, ist alles im grünen Bereich. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 2.500 US-Dollar. Auf der Oberseite dürften hingegen die 3.000 US-Dollar so langsam aber sicher eine gewisse Anziehungskraft entwickeln…“

Die Preisrally hat zwischenzeitlich weitere Fortschritte erzielen können. Aktuell ist der Ausbruch über die 2.875 US-Dollar angelaufen. Damit läuft für Palladium eine wichtige Phase. Im besten Fall kann sich das Edelmetall nun deutlich vom Ausbruchsniveau lösen. Ein rascher Vorstoß über die psychologisch relevanten 3.000 US-Dollar wäre in diesem Zusammenhang ideal.

Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte es nun nicht mehr unter die 2.750 US-Dollar gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, ist Obacht geboten.

Der schwächelnde US-Dollar in Kombination mit einer preistreibenden Angebots-Nachfrage-Relation bzw. Erwartungshaltung treiben die Preisrally bei Palladium gegenwärtig an.