Im Vorfeld der Entscheidung der Fed bzw. der Pressekonferenz von Jerome Powell sowie den Zahlen heute Abend vor allem von Apple beweget sich die Wall Street kaum vom Fleck. Was aber ist zu erwarten von den beiden Top-Ereignissen heute Abend? In Sachen Apple ist das schwieriger zu prognostizieren - aber in Sachen Fed scheint die Sache klarer: wir werden das ewige Mantra hören, dass die Notenbank weiter ihr QE betreiben wird, vor allem wei der US-Arbeitsmarkt noch nicht auf dem Stand von vor der Coronakrise sei. Was aber wird Jerome Powell vor allem zur Inflation sagen? Weiter Augen zu und druch. obwohl vor allem die Rohstoffpreise weiter durch die Decke schießen?

Das Video "Fed und Apple: was zu erwarten ist!" sehen Sie hier..