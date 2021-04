PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Größere Kursgewinne hat es am Donnerstag an den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa lediglich in Warschau gegeben, während die restlichen Handelsplätze mehrheitlich kaum verändert aus dem Handel gegangen sind.

In Budapest gewann der Leitindex Bux 0,27 Prozent auf 43 665,42 Punkte. Hier standen Kursaufschläge bei den schwer gewichteten Titeln der OTP Bank (plus 0,82 Prozent) und Mol (plus 0,38 Prozent) Verlusten bei Richter (minus 0,17 Prozent) und MTelekom (minus 0,95 Prozent) gegenüber.

Erneut klar nach oben ging es an der Börse in Warschau. Der polnische Leitindex Wig-20 gewann 1,04 Prozent auf 2050,69 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,96 Prozent auf 61 043,33 Einheiten. Aktien der mBank stiegen nach Zahlen des Geldhauses um 5,45 Prozent. Im Fahrwasser dieser Nachrichten waren auch Alior (plus 5,51 Prozent), PKO Bank Polski (plus 6,06 Prozent) und Santander Bank Polska (plus 5,21 Prozent) stark gefragt. Die Titel von PKN Orlen rückten um 0,51 Prozent vor, obwohl der operative Gewinn des Ölkonzerns die Erwartungen enttäuscht hatte.

Die Moskauer Börse stabilisierte sich nach zwei Verlusttagen. Der RTS-Index schloss bei 1510,72 Punkten und damit um 0,11 Prozent höher./sto/ste/APA/edh/he