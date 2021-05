^ DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Brockhaus Capital Management AG: BCM-Gruppe mit vorläufigen Umsatzerlösen von EUR 10,8 Mio. und 7,4% bereinigter EBITDA-Marge in Q1 2021; Prognose für das Geschäftsjahr 2021 unverändert

04.05.2021 / 17:31 CET/CEST

BCM-Gruppe mit vorläufigen Umsatzerlösen von EUR 10,8 Mio. und 7,4% bereinigter EBITDA-Marge in Q1 2021; Prognose für das Geschäftsjahr 2021 unverändert



Frankfurt am Main, 4. Mai 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM-Gruppe") gibt die vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2021 bekannt. Die Umsatzerlöse fielen mit EUR 10,8 Mio. um -14% geringer aus als in dem vergleichsweise starken Quartal Q1 2020 vor der Corona-Pandemie (EUR 12,6 Mio.). Das bereinigte EBITDA entsprach mit EUR 0,8 Mio. einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,4% (Q1 2020: EUR 2,6 Mio. bzw. 20,9%).



Während das Segment Security Technologies, bedingt durch die andauernden Lockdowns, Reise- und Kontaktbeschränkungen, weitere Projektverschiebungen seitens der Kunden verzeichnete und dadurch deutlich geringere Umsatzerlöse ausweist (-41%), erzielte das Segment Environmental Technologies mit +114% mehr als eine Verdopplung der Umsatzerlöse. Die bereinigte EBITDA-Marge wurde maßgeblich von geringeren Umsatzerlösen, Produktmixeffekten sowie höheren Due Diligence-Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung potenzieller Unternehmenskäufe durch die BCM AG beeinflusst.



Aufgrund von Aufholeffekten im April 2021 steht die BCM-Gruppe in den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres wieder im Wesentlichen auf dem Umsatzniveau des Vorjahreszeitraums.



In der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 geht die BCM-Gruppe von einer besonders starken Umsatzentwicklung im Segment Security Technologies im zweiten Halbjahr aus. Diese Einschätzung ist unverändert und die Prognose eines Konzernumsatzwachstums von +20% auf EUR 62 Mio. hat weiterhin Bestand. Für die bereinigte EBITDA-Marge 2021 planen wir einen leichten Anstieg, wodurch diese erwartungsgemäß über dem Niveau von 23,8% in 2020 liegen wird. Eine Rückkehr auf das Niveau des Rekordjahres 2019 von 29,8% halten wir im Jahr 2021 jedoch noch für unrealistisch.



Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Definition des bereinigten EBITDA ist der Angabe 7 des Konzernanhangs 2020 (Seite 73 des Geschäftsberichts) zu entnehmen. Die Quartalsmitteilung Q1 2021 wird die BCM-Gruppe am 15. Mai 2021 veröffentlichen.



