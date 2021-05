Diese strategische Kooperation könnte sich für VanadiumCorp. wirklich auszahlen.

VanadiumCorp Resource (TSXV: VRB; FRA: NWN) hat seinen Aktionären zuletzt einigen Kummer bereitet, weil die Aktie nun schon seit Wochen vom Handel ausgesetzt ist. Der Hintergrund ist die verspätete Vorlage des geprüften Jahresabschlusses, was oft ein Indiz für tiefer liegende Probleme ist. CEO Adriaan Bakker gibt jedoch Entwarnung. Er hofft, dass der Abschluss in Kürze fertig ist und der Handel bei VanadiumCorp. wieder beginnen kann. In der Zwischenzeit überrascht das Unternehmen aber schon mal mit Nachrichten, die für den Wiederbeginn des Handels hoffen lassen.



Abbildung 1: Strategic Resources ist Teil der erfolgreichen Lumina Gruppe, die Anfang der 2000er Jahre von dem bekannten Bergbauunternehmer Ross Beaty gegründet worden ist. Im Portfolio von Lumina deckt Strategic die Chancen rund um das Thema Vanadium und Vanadium Batterien ab.

Die ehemals produzierende finnische Mustavaara-Mine dient als Testfall

Die finnische Mustavaara-Mine war in der Vergangenheit schon einmal in Betrieb und lieferte einst immerhin 10 % des weltweiten Vanadiumbedarfs. Strategic Resources sieht die Technologie von VanadiumCorp. als attraktive Alternative zu veralteten umweltschädlichen Methoden der Vanadiumgewinnung. Als Basis für die Tests dient ein Titanmagnetit-Konzentrat, das Strategic Resources zur Verfügung stellt. Wieviel sich Strategic die Tests kosten lässt, geht leider nicht aus der heutigen Meldung hervor. Adriaan Bakker bestätigte aber auf Nachfrage, dass Strategic Resources finanzielle Zusagen für die Tests gemacht hat, mit denen man das Potenzial des hydrometallurgischen Prozesses für eine grünere Produktion von VRFBs evaluieren möchte.

Die laufende Testkampagne wird von Electrochem Technologies & Materials Inc. in ihren Einrichtungen in Boucherville, Québec, Kanada, durchgeführt. Dort wird insbesondere getestet, ob die Clean-Energy-Technologie von VanadiumCorp mit dem Material von Mustavaara realisierbar ist. Im besten Fall könnte sich die Technologie als umweltfreundliche Alternative zu den konventionellen Schmelzmethoden herausstellen, bei denen Vanadium und Eisen (Ferrovanadium) für die Stahlindustrie gewonnen wird. Die mit dem VEPT-Prozess produzierten Vanadium-Endprodukte würden dagegen perfekt zur der sich rasch entwickelnden Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Industrie passen. Darüber hinaus bietet der Prozess das Potenzial für die Produktion von Titan in kommerzieller Qualität als dritte Einnahmequelle.

Scott Hicks, CEO und Director of Strategic Resources, kommentierte: "Unser Projekt Mustavaara könnte von der Hinzufügung einer dritten Einnahmequelle und einer potenziell kapitalsparenden, weniger kohlenstoffintensiven Methode zur Gewinnung von Vanadium und Eisen erheblich profitieren. Unser Team glaubt an Redox-Flow-Batterien und würde sich freuen, unser Projekt auf diesen wachsenden Markt auszurichten."

Adriaan Bakker, der CEO von VanadiumCorp, kommentierte: „VanadiumCorp ist begeistert, mit Strategic zusammenzuarbeiten, die das Potenzial unserer patentierten grünen Prozesstechnologie erkannt haben. Da das Mustavaara-Projekt eine ehemals produzierende Vanadium-Eisen-Mine umfasst, stellt es einen potenziellen Paradigmenwechsel hin zu grünen metallurgischen Gewinnungsmethoden dar. In Finnland gelegen, würde die nachhaltige Rückgewinnung von Vanadium und anderen kritischen Metallen bei Mustavaara eine spannende Entwicklung in der Region und der EU darstellen.“

VEPT ist eine patentierte und urheberrechtlich geschützte chemische Prozesstechnologie, die sich vollständig im Besitz von VanadiumCorp befindet. Das VEPT-Verfahren wurde in den vergangenen vier Jahren gemeinsam von Electrochem und VanadiumCorp als wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Methoden entwickelt, die auf kohlenstoff- und energieintensiver Pyrometallurgie basieren. Das VEPT-Verfahren gewinnt direkt Ausgangsmaterialien für die Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Industrie, wie z.B. Vanadiumpentoxid und Vanadylsulfat, beides Vorprodukte für die Herstellung von Vanadium-Elektrolyt. Die Ausbeute schließt ein hochreines Titan-Nebenprodukt mit ein. VEPT ist in den USA patentgeschützt und in den wichtigsten globalen Gerichtsbarkeiten wie Kanada, der EU, Südafrika, Australien und Indien zum Patent angemeldet. Die Erprobung des VEPT-Prozesses an einer Vielzahl von vanadiumhaltigen Rohstoffen wird derzeit im Labormaßstab durchgeführt.

Fazit: Ein Deal mit Strategic Resources bedeutet im Klartext, dass VanadiumCorp. das Vertrauen der dahinterstehenden Lumina Gruppe errungen hat. Strategic Resources erkennt die Chancen des hydrometallurgischen Verfahrens von VanadiumCorp. und sieht die Zukunft von Vanadium vorrangig beim Einsatz in Batterien und nicht mehr in der Stahlindustrie. Genau dieser Paradigmenwechsel wird durch die Technologie von VanadiumCorp. perfekt abgebildet, weil die Endprodukte bei diesem neuen Verfahren gleichzeitig Vorprodukte für die Herstellung von Vanadium-Elektrolyt sind. Sollten die Tests mit dem Material der finnischen Mustavaara-Mine positiv verlaufen, wäre das für VanadiumCorp. eine erstklassige Bestätigung seiner Technologie. Lumina könnte sicher auch das erforderliche Kapital für eine Aufbereitungsanlage auftreiben. Im besten Fall könnten weitere gestrandete Vanadiumprojekte ebenfalls mit der Technologie von VanadiumCorp. flott gemacht werden. Man kann VanadiumCorp nur wünschen, dass die Tests erfolgreich verlaufen.

