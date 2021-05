Wenn sich Warenpreise verteuern, kommt man als Trader und Investor an Gold kaum vorbei. Schließlich wird es unter anderem als Hedge (Absicherung) gegen Inflation gekauft.

Wir befinden uns inmitten einer Rohstoff-Hausse, bei der sich auf breiter Front alle Rohstoffe bereits stark verteuert haben. Zunehmend machen sich Inflationssorgen breit. Wie ist es um Gold und dessen Perspektive bestellt? Profitiert das beliebte Edelmetall als „sicherer Hafen“ von den aufkommenden Sorgen?

Niedrig-Zinsen heizen Nachfrage an

Die niedrigen Zinsen nutzen seit einem Jahr viele Amerikaner, um günstig ein Eigenheim zu finanzieren. Doch die stark steigenden Materialkosten (z.B. Bauholz und Kupfer) lassen die vermeintliche Ersparnis schrumpfen. Da in China die Wirtschaft bereits in Q4 2020 angesprungen ist, und es zudem aus dem Handelsdeal mit den USA in den Jahren 2020/21 umfassend US-Waren einkaufen muss, haben wir den Preisdruck von der Nachfrageseite. Gut 80% aller Preisschocks in Rohstoffen sind übrigens nachfragegetrieben. Wenn sich Warenpreise verteuern, kommt man als Trader und Investor an Gold kaum vorbei. Schließlich wird es unter anderem als Hedge (Absicherung) gegen Inflation gekauft. So fragen sich folglich derzeit viele Marktteilnehmer, ob ein Engagement im Goldpreis attraktiv sein könnte. Dieser Frage wollen wir uns im Folgenden widmen, und dabei Faktoren, wie Intermarkets, Saisonalität und die Positionen der großen Marktteilnehmer unter die Lupe nehmen.

Saisonalität positiv bis August/September

Bei realmoneytrader.com nutzen wir eigene saisonale Charts, bei denen die Akzentuierung auf Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit in den Bewegungen liegt, und einzelne Ausreißer eliminiert werden. Nach unserem saisonalen Chart ist die Zeit von Mai bis einschließlich August typischerweise für die Longseite attraktiv und lohnend.

Abbildung: Saisonaler Chart für Gold (Quelle: www.realmoneytrader.com)

Intermarkets

Jeder Markt hat eine ganze Reihe von Einflussfaktoren. Doch nur sehr wenige davon sind permanente Faktoren, die auf die Preisbildung wirken. Bei Gold sind diese Haupteinflussfaktoren in erster Linie die Zinsen (Anleihenkurse und Leitzinsen), sowie die Inflation. Genau diese beiden Faktoren fließen in mein Forecast-Modell ein, welches mir eine fundierte Richtungsentscheidung für meine Trades gibt. Dabei geht es darum, die grobe, künftige Schwungrichtung zu antizipieren. Die Intermarkets zeigen für die Zeit von März bis einschließlich August 2021 aufwärts.

Abbildung: Gold-Forecast (unterer Teil) und Goldpreis (oberer Teil) Quelle: realmoneytrader.com

CoT-Report (Die Kräfte im Markt identifizieren)

Der Commitment of Traders Report (wöchentlich veröffentlicht von der CFTC) zeigt anhand des Open Interest, dass der Markt (Gold) weitestgehend bereinigt ist. Im Chart (rot eingekreist) sind jene Zeitpunkte hervorgehoben, in denen das Open Interest, also die Anzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Kontrakte, an einem Tiefpunkt war. Wir sehen, dass dieses jeweils niedrige Open Interest durch eine vorherige Reduzierung der Positionen seitens der großen Spekulanten (Fonds) zustande kam. Der Goldpreis setzte in der Folge jeweils zu deutlichen Aufwärtsschüben an, bildete auch mehrfach Trends aus, die 50 bis 100% Anstieg brachten. Die Fonds waren zuletzt noch auf der Verkaufsseite. Wenn diese wieder beginnen, ihre Netto-Positionen zu erhöhen, dürfte die nächste Stufe des Bullenruns zünden.

Abbildung: CoT-Report für Gold (Quelle: www.barchart.com)

Fazit: Alle drei Faktoren zeigen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen des beliebten Edelmetalls an. Die Chancen sind für uns primär auf der langen Seite (steigende Preise) zu suchen.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.