Die letzten markanten Höchststände markierte die Deutsche Post-Aktie Ende 2017 bei 41,36 Euro und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Nach einem finalen Tief bei 19,10 Euro Mitte März letzten Jahres konnte wieder eine längere Aufwärtsbewegung etabliert werden und führte zunächst an die Hochs aus Ende 2017 aufwärts. Nach einem volatilen Zwischenstopp in diesem Bereich ging es zum ersten großen Meilenstein am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement weiter aufwärts. An dieser Stelle stoppte die Aktie aber noch nicht einmal, sondern überrannte diesen Widerstand förmlich. Nun rückt das zweite große Ziel unmittelbar in Reichweite der Bullen.

161,8 % Fibo im Fokus

Die deutlichen Zugewinne über die letzte große Hürde implizieren eine unmittelbare Fortsetzung der Rallye an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 54,86 Euro in der Deutschen Post-Aktie. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE759C ausgestattet mit einem Hebel von knapp 18 können Investoren bei einem Direktinvestment noch überproportional von dem bevorstehenden Anstieg profitieren. Sollte allerdings das 138,2 % Fibo bei 49,71 Euro Bären unerwartet zum Opfer fallen, müssten Abschläge zurück auf die Hochs aus 2017 bei 41,36 Euro zwingend einkalkuliert werden.