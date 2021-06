Commerzbank, Deutsche Bank, Bayer, VW, Daimler, Deutsche Telekom, SAP: Marktbericht Strategiedepot Aktien Konservativ

In der letzten Woche stellten sich an den internationalen Aktienmärkten deutliche Kursrückgänge ein, nachdem die allgemeine Erwartung künftig weltweit steigender Inflationsraten im Zuge der immer robuster werdenden Konjunkturdaten auch weiterhin …

In der letzten Woche stellten sich an den internationalen Aktienmärkten deutliche Kursrückgänge ein, nachdem die allgemeine Erwartung künftig weltweit steigender Inflationsraten im Zuge der immer robuster werdenden Konjunkturdaten auch weiterhin Bestand hatte und z.B. auch der 10 Jahres-Zins der USA sein seit Wochen deutlich erhöhtes Niveau (zuletzt 1,66 %) folglich weiterhin unverändert beibehielt. Der MSCI World (Euro)-Index gab daher in der letzten Woche spürbar um - 1,3 % nach, so dass wir das weitere grundsätzliche Korrekturrisiko in diesem ...