FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank des guten Wochenstarts an der Wall Street steuert der Dax nach dem verlängerten Pfingstwochenende auf einen Rekord zu. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Dienstag rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von fast ein Prozent auf 15 587 Punkte. Seine letzte Bestmarke hatte das Börsenbarmeter vor einer Woche bei 15 538 Punkten aufgestellt.

Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hieß es bei den Marktstrategen der Credit Suisse. Davon hatte am Pfingstmontag vor allem die US-Technologiebörse Nasdaq profitiert, und der marktbreite US-Index S&P 500 steuert wieder auf seinen Rekord von Anfang Mai zu. Auch in Asien sprang der Funke über: Die Aktienkurse in Japan und China legten zu.