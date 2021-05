Die AMC-Aktie legt in dieser Handelswoche eine erstaunliche Performance aufs Börsenparkett: Über 40 Prozent konnte sie zulegen. Mit dem Kursanstieg werden die Gerüchte um einem Short-Squeeze wieder lauter.

Am Freitag gab AMC Entertainment Holdings in einer Unternehmenserklärung noch bekannt, dass der chinesische Mischkonzern Dalian Wanda Group Co. fast alle seine Anteile an der US-amerikanischen Kinokette auf dem freien Markt verkauft habe. Laut AMC gebe es nun etwa drei Millionen Einzelaktionäre, von denen keiner einen Anteil von mehr als zehn Prozent halte.

Wie groß der Einfluss von Einzelaktionären sein kann, zeichnete sich im Januar ab, als die Aktie des Kinobetreibers durch eine koordinierte Aktion der Reddit-Community die 20-Euro-Marke durchbrach. Nun nähert sie sich dieser mit großen Schritten wieder an. Befindet sich die AMC-Entertainment-Aktie vor einem erneuten Short-Squeeze? Das sagen unsere w:o User:

DMaxx: „Hoffentlich haben wir die 14,54 US-Dollar nun endgültig hinter uns gelassen. Es sieht seit Tagen gut aus. In der Haut der Shorties möchte ich jedenfalls nicht stecken. Das kann sehr schnell außer Kontrolle geraten.“

Malecon: „Natürlich muss der Ausbruch noch bestätigt werden. Am besten, wenn man den Widerstand von oben zurücktestet, ob daraus eine Unterstützung geworden ist, und diese dann hält. Und natürlich werden die wütenden Leerverkäufer noch zurückschlagen. Das ist normal. Aber ich finde, man darf sich über den heutigen zweistelligen Kursanstieg auch mal freuen. Das war gestern und heute ein Hammer-Start in die Handelswoche.“

Greenbull1972: „Wie dem auch sei, ich werde die Sache so angehen: Als der Kurs fiel, war ich entspannt. Das werde ich auch jetzt sein. Ich werde üben, Gefühle zu unterdrücken. Es ist zwar schön und nett, aber wir haben nichts erreicht, um ehrlich zu sein. Außer einer höheren Stromrechnung in ‚Shitadels Zentrale‘ (Anm. d. Red.: Gemeint ist der Finanzdienstleister Citadel Securities von Hedgefonds-Manager Ken Griffin, der dem Neobroker Robinhood Gebühren für weitergeleitete Trades zahlt), da sie wohl wieder Nachtschichten schieben dürften.“

SL2020: „Im Reddit-Forum wurde behauptet, dass der richtige Squeeze erst dann kommt, wenn Citadel zahlungsunfähig ist oder kurz davor. Mit dieser Aussage kann jeder selbst anfangen, was er will. Ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird. Andererseits würde dies ein Beben auslösen. Wie auch immer, ich halte und warte ab und informiere mich auf allen möglichen Seiten, um viele Perspektiven und Möglichkeiten zu haben oder zu sehen.“

Boerse2021: „Ich glaube, dass jetzt die psychologischen Spielchen der Hedgefonds anfangen: Vor den wichtigen Daten (2. Juni und Hauptversammlung) die Aktie mal nach oben laufen zu lassen, um sie dann mit einem großen Knall wieder nach unten zu manipulieren und somit viele Aktien von den Paperhands und in Panik geratenen Euphorisierten abzugreifen. Die Hedgefonds werden lange noch die Macht haben, alles zu manipulieren, ob nach oben oder nach unten! Panikverkäufe sind mittlerweile deren einzige Möglichkeit, um an ‚saubere‘ Aktien zu kommen! Also bitte auf dem Teppich bleiben und Aktien halten, sonst werden sie gewinnen. Ich gehe davon aus, dass wir nur das Ticket für die sich noch im Aufbau befindende Achterbahn gelöst haben und die Rakete erst kommen kann, wenn wir ein paar Loopings hinter uns haben.

Hanseat81: „Den jetzigen Anstieg halte ich für eine Falle. Die Hedgefonds lassen den Kurs steigen, vermutlich auf 20 bis 40 US-Dollar in den kommenden Tagen oder zwei Wochen, um dann einen Kursverfall, vielleicht in den einstelligen Bereich zu erwirken. Einzig mit dem Ziel, Aktionäre aus dem Titel zu drängen und Stimmrechte abzunehmen. Vielleicht wissen die Hedgefonds auch schon genau, worum es gehen wird bei der Abstimmung.“

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion