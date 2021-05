Offenbar will die Demokratische Republik Kongo auch stärker vom hohen Kupferpreis profitieren.

Medienberichten zufolge hat die Demokratische Republik Kongo Mitte der Woche per Anordnung den Export von Kupfer- und Kobaltkonzentrat verboten.

Datenanbieter Fastmarkets erklärte, man habe dies bei drei Gesellschaften, die Kupfer- und Kobaltminen in der Demokratische Republik Kongo betreiben, bestätigt. Alle Unternehmen hätten angegeben, dass sie eine diesbezügliche Anordnung der Provinzbehörden erhalten hätten. Derzeit könnten Lastwagen, die Kupfer- und Kobaltkonzentrat transportieren, die Grenzen noch passieren und ein Datum, an dem die Anordnung in Kraft tritt, sei noch nicht bekannt gegeben worden, hieß es weiter.

Ebenfalls in dieser Woche hatte Ivanhoe Mines (TSX IVN) den Beginn der Kupferkonzentratproduktion auf seinem Kamoa-Kakula-Projekt in dem afrikanischen Land angekündigt – Monate früher als erwartet –, um von den Rekordpreisen bei Kupfer zu profitieren. Kakula, die erste für das Lizenzgebiet geplante Mine, soll demzufolge in den ersten fünf Betriebsjahren durchschnittlich 3,8 Mio. Tonnen Erz pro Jahr generieren, wobei der Gehalt bei Anlieferung an die Verarbeitungsanlage in den ersten fünf Jahren „deutlich über“ 6% Kupfer liegen soll.