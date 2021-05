Bei Mais ging es in den letzten Handelswochen überaus turbulent zu. Zunächst war eine fulminante Rally bei dem Getreide zu beobachten. Mitte Mai geriet die Aufwärtsbewegung allerdings ins Wanken und es entwickelte sich e

Bei Mais ging es in den letzten Handelswochen überaus turbulent zu. Zunächst war eine fulminante Rally bei dem Getreide zu beobachten. Mitte Mai geriet die Aufwärtsbewegung allerdings ins Wanken und es entwickelte sich ein veritabler Rücksetzer. Mit Erreichen einer wichtigen Preiszone setzte nun jedoch eine Gegenbewegung ein…

Rückblick. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung geriet Mais in den Einfluss von Korrekturbestrebungen. So hieß es am 18.05. unter anderem „[…]Der Preisrally wurde erst einmal der Stecker gezogen. Nach dem furiosen Preisanstieg kommen die aktuellen Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Ob es Mais auch weiterhin gelingt, Konsolidierungsphasen in geordneten Bahnen zu halten, bleibt in diesem Fall noch abzuwarten. Sollte es zu einer Ausdehnung des Rücksetzers unter die 600 US-Cents kommen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Sprung über das bisherige Verlaufshoch würde hingegen die Rally wieder reaktivieren.“

In der Folgezeit entwickelten die Gewinnmitnahmen eine veritable Dynamik. Nach dem Bruch der untergeordneten Unterstützung von 680 US-Cents ging es für den Preis rasch auf 600 US-Cents.

Die eminent große Bedeutung dieser Zone hatten wir bereits zuletzt thematisiert und so war es auch außerordentlich wichtig, dass es Mais in dieser Phase gelang, die Korrekturbewegung im Bereich von 600 US-Cents (vorerst) zum Stehen zu bringen. Die kräftige Gegenbewegung nährt durchaus die Hoffnung, dass die Korrektur ihr Tief erst einmal gesehen hat. Ob dem wirklich so sein wird, werden jedoch erst die nächsten Handelstage und –wochen zeigen müssen. Insofern gilt weiterhin: Sollte es doch noch deutlich unter die 600 US-Cents gehen, ist Vorsicht geboten und es würde eine Neubewertung notwendig werden. Um eine erste Entspannung herbeizuführen, muss es für Mais zurück über die 680 US-Cents gehen.