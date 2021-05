Der Arca Gold Bugs Index befindet sich in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation.

Der Arca Gold Bugs Index befindet sich in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation. Mit dem Erreichen der Zone um 325 Punkte hat er die große Chance, mit einem Sprung über diese Hürde einen Befreiungsschlag zu landen. Allerdings muss der Arca Gold Bugs Index auch gleichzeitig aufpassen, auf der Unterseite nicht doch noch in Bedrängnis zu geraten.

In unserer letzten Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index hieß es am 20.05. unter anderem „[…] Anfang März markierte der Arca Gold Bugs Index im Bereich von 250 Punkten ein markantes Tief. Anschließend setzte eine zunächst noch vergleichsweise vorsichtige Erholung ein. Mit der Rückeroberung der Zone um 275 Punkte konnte der Index einen ersten Teilerfolg verbuchen. Mit dem Sprung über die 300er Marke erhöhte sich dann aber die Relevanz der Erholung deutlich, wurde damit doch gleichzeitig die 200-Tage-Linie zurückerobert. Nun gilt es! Der Arca Gold Bugs Index hat mit der Zone um 325 Punkten einen weiteren wichtigen Widerstandsbereich erreicht. Ein Ausbruch über diese Marke würde das Chartbild weiter aufhellen und dem Index den Weg in Richtung 347 Punkte oder gar 362 Punkte ebnen… Sollte es hingegen unter die 300 Punkte gehen, ist Obacht geboten.“

Seit mehreren Handelstagen ist nun ein zähes Ringen um den Widerstandsbereich von 325 Punkten zu beobachten. Durchschlagenden Erfolg hatten die Bemühungen des Arca Gold Bugs Index bislang jedoch nicht. Die Rahmenbedingungen sind allerdings weiterhin positiv. Der starke Goldpreis stützt die Kursentwicklung der Produzentenaktien.

Dennoch wäre es wünschenswert, wenn der Index bald Nägel mit Köpfen machen würde und den entscheidenden Vorstoß über die 325 Punkte lancieren würde. Je länger die Hängepartie dauert, desto größer ist das Risiko, dass auf der Unterseite doch noch etwas passiert. Insofern gilt weiterhin: Unter die 300 Punkte sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.