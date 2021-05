Bis vor Kurzem verfolgte Salesforce noch einen seit September 2020 bestehenden Abwärtstrend und fand im Bereich von 200,00 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres einen vorläufigen Boden vor. Ein erster Ausbruchsversuch Ende April scheiterte, Rückschläge auf 210,00 US-Dollar setzte ein. Heute allerdings kann sich das Papier dynamisch darüber hinwegsetzen und weist zudem noch eine klare Aufwärtskurslücke im Tageschart auf. Das ist äußerst bullisch zu bewerten!

Der dynamische Kurssprung über 230,00 US-Dollar und somit die Kaufmarke für einen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend hat nun Kurspotenzial an 250,00 und darüber sogar 270,00 US-Dollar freigesetzt. Im besten Fall kann Salesforce ohne größeren Rücksetzer direkt an seine Jahreshöchststände aus 2020 bei 284,50 US-Dollar anknüpfen. Allerdings sollten zu Beginn der nächsten Woche auch kurzzeitige Abschläge einkalkuliert werden, diese könnten in den Bereich von zunächst 234,00, darunter sogar auf 230,00 US-Dollar abwärts reichen. Anschließend allerdings ist mit einer Rallyefortsetzung zu rechnen. Ins bärische Lager wurde der Wert dagegen unter 210,00 US-Dollar wechseln, Abschläge auf 200,00 US-Dollar blieben dann nicht aus.