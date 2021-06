Der Lithium-Gewinner! Besser als alles im Clayton Valley?

Per gestriger nachbörslicher Unternehmensmeldung konnte Ameriwest Lithium den Abschluss einer deutlich überzeichneten Finanzierungsrunde verkünden. Statt wie ursprünglich geplant 5 Millionen Can-$ zu platzieren, gelang es dem Unternehmen nun sogar einen Betrag von über 6 Millionen Can-$ einzusammeln.

Glenn Collick, COO von Ameriwest kommentierte das wie folgt (frei übersetzt:

"Wir sind begeistert von der starken Unterstützung der Investoren bei unserer Privatplatzierung, die wir nach erhöhter Nachfrage gegenüber unserer ursprünglichen Ankündigung aufstocken konnten. Diese Finanzierung ist ein Beispiel für die Begeisterung für das Entdeckungspotenzial unserer Lithiumprojekte Clayton Valley und Railroad Valley. Wir sind nun gut positioniert, um unsere Explorationspläne umzusetzen und freuen uns darauf, den Weg zur potenziellen Entdeckung von Nordamerikas nächstem Lithiumbetrieb fortzusetzen."

Meiner persönlichen Ansicht nach könnte die Aktie von Ameriwest Lithium nun im Juni (und darüberhinaus) richtig durchstarten - denn genügend Geld ist nun in der Kasse und kann nun umgehend für die Exploration der Lithium-Projekte in Clayton Valley aber insbesondere auch im Railroad Valley eingesetzt werden.

Warum ich insbesondere das Railroad Valley Projekt so spannend finde und dies sogar ein "Company Maker" werden könnte, lesen Sie weiter unten.



Die vollständige News im englischen Original finden Sie hier:

"Ameriwest Lithium Announces Closing of Over-Subscribed Private Placement"

Warum die USA die heimische Lithium-Entwicklung unterstützen muss und wird

China kontrolliert derzeit etwa 60 % der weltweiten Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien und hat diesen Anteil in den letzten Jahren stetig erhöht. Währenddessen entfallen auf Nordamerika bislang nur rund 2 % der weltweiten Lithiumproduktion.

Das stellt für die USA ein erhebliches industrielles Risiko dar – und die Regierung ergreift daher entscheidende Maßnahmen, um das Problem anzugehen.

Denn nun, da Lithium als kritisch für Amerikas Energiebedarf erklärt wurde, hat sich die Biden-Administration in letzter Zeit um „einheimische“ Lithium-Entwickler geschart und zahlreiche Beteiligungen und Fördermaßnahmen auf den Weg gebracht.

Es war eine strategisch symbolische Investition, die deutlich die Entschlossenheit der US-Regierung zeigt, Chinas Dominanz im globalen Lithiumhandel zu brechen.

Lithium-Ionen-Batterien sind für den Transport und die Energiespeicherung von entscheidender Bedeutung, da die Welt auf eine elektrische Zukunft umstellt, aber die wirtschaftlichen Vorräte sind knapp. Ein Großteil davon wird in China abgebaut und verarbeitet, das mittlerweile fast zwei Drittel der weltweiten Lithium-Ionen-Batterien herstellt und auch den größten Teil der weltweiten Lieferketten der „Kritischen Mineralien“ kontrolliert, die in solchen Batterien verwendet werden.

Neben der einheimischen Produktion haben chinesische Unternehmen wie Tianqi Lithium bedeutende Vorstöße nach Australien und Südamerika unternommen – die Regionen mit den größten Lithiumreserven der Welt.

Umso dringlicher ist es für Nordamerika, die Sicherheit der eigenen Lieferkette zu gewährleisten. Daher bietet Nevada auch die Aussicht auf eine bequemere, kostengünstigere und sicherere Quelle für Lithium als Australien und Südamerika.

Der US-Bundesstaat Nevada ist also das heißeste Eisen im Feuer, wenn es um Lithiumprojekte und -produktion auf US-Staatsgebiet geht.

Strategisch günstig gelegen und durch Tesla’s Gigafactory angefacht haben sich unzählige Explorationsunternehmen im sogenannten Clayton Valley angesiedelt, dort Projektgebiete erworben und mit der Exploration begonnen. Ein wahrer Goldrausch – nur halt bei Lithium.

Auch die Aktienkurse und Marktbewertungen vieler dieser Unternehmen sind bereits stark gestiegen – und ein (auch starker) Rückschlag der Aktienkurse kann jederzeit vor der Tür stehen.

Doch manchmal muss man nur ein kleines Stück zur Seite schauen und findet dabei wesentlich spannendere und noch nicht so überlaufene Investmentgelegenheiten.

Und genau so eine stelle ich Ihnen heute vor:

Ameriwest hat dabei sogar zwei heiße Eisen im Feuer:

Einmal ganz „klassisch“ das Deer Musk East Projekt im Clayton Valley, welches in einem Gebiet mit nachgewiesenen Lithium-Ressourcen liegt und sich dabei nur in fünf Meilen Entfernung zur einzigen Lithium-produzierenden Mine in Nordamerika, Albemarle’s Silver Peak Mine, befindet.

Und dazu noch das unternehmenseigene Projekt im nahegelegenen Railroad Valley – dem wahrscheinlich kommenden Hotspot für Lithiumexploration in den USA!

Also quasi zwei Lose für den Preis von einem – und damit auch die doppelte Gewinnchance!

Zudem liegt die Marktkapitalisierung von Ameriwest aktuell nur bei knapp 20 Millionen CAD (vor der Finanzierung), während andere (vergleichbare) Lithium-Explorationsunternehmen meist bereits mit einem Vielfachen dessen bewertet sind – ganz zu schweigen von den Branchengrößen mit Marktbewertungen im Milliardenbereich.

Dies soll nicht implizieren, dass Ameriwest (kurzfristig oder überhaupt) in solche Bewertungssphären aufsteigen muss – zeigt allerdings klar die Wichtigkeit, die eine US-amerikanische Lithiumproduktion für die Investoren und auch die Politik besitzt.

Und wenn im Railroad Valley dann ebenfalls (wie mir viele kanadische Gesprächspartner bereits vorausgesagt haben) die Post abgehen sollte, sitzen Sie mit Ameriwest direkt in der ersten Reihe….

Sektor-Highlights & Marktumfeld

Der jüngste Engpass im Suezkanal zeigt die Fragilität der globalen Ölversorgung und den Bedarf an Zugang zur Lieferkette und alternativen Energiequellen.

Der heutige Lithiummarkt umfasst etwa 350.000 Tonnen und wird Prognosen zufolge bis zum Jahr 2025 auf etwa eine Million Tonnen ansteigen.

Das Kapital für dieses Wachstum in der Lieferkette muss heute aufgebracht und investiert werden – nicht erst in zwei oder drei Jahren. (Quelle: northernminer.com)

Der Schlüssel zur Energiewende ist dabei die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen, insbesondere mit hochreinem Lithium. Das Überangebot an Lithium, das den Markt in den Jahren 2018-2019 geprägt hat, geht zu Ende, und Investoren treiben die Aktienkurse bereits höher.

Der Markt sucht händeringend nach hochwertigen Lithium-Ressourcen, während Regierungen daran arbeiten, einheimische Lithium-Lieferketten aufzubauen und Subventionsprogramme zu entwickeln.

Lithium ist nicht gleich Lithium und die Entwicklung heimischer, kostengünstiger und nachhaltiger Lieferketten ist ein wichtiger Markttreiber.

Elektrofahrzeuge (EVs) benötigen hochreine Lithiumchemikalien, während Keramiken und Schmiermittel geringere Reinheiten verwenden können.

Die Lithiumpreise steigen und haben den meisten Expertenschätzungen nach noch gehörig Luft nach oben, da insbesondere der Absatz von Elektrofahrzeugen weiter zunimmt.

Kürzlich abgeschlossene Finanzierungen zeigen die Bedeutung des Marktes, z.B. Albemarle (1,3 Mrd. US$), SQM (1,1 Mrd. US$), Lithium Americas (500 Mio. US$), Piedmont Lithium (122,5 Mio. US$), Vulcan Resources (92 Mio. US$) und Sigma Lithium (33,3 Mio. US$)

Ein starker Beweis für eine wachsende Wiederbelebung des Lithiumsektors.

Die nun abgeschlossene deutlich überzeichnete Finanzierungsrunde spült mehr als 6 Millionen Can-$ in die Unternehmenskasse und sollte meiner Meinung nach eine Startrampe für kommende Explorationserfolge sein!

Die Gegebenheiten und Rahmenparameter des Clayton Valley sind den meisten von Ihnen wohl bekannt – daher möchte ich im heutigen Artikel mehr auf das noch vollkommen unentdeckte Railroad Valley eingehen.

Grundsätzlich ist das Railroad Valley geologisch ähnlich wie bzw. verwandt mit dem Clayton Valley, allerdings wesentlich größer als dieses.

Wenn man die regionale Geologie und Geografie betrachtet, und sich dazu noch vergegenwärtigt, dass das Railroad Valley im Vergleich zum Clayton Valley bislang wesentlich weniger Explorationstätigkeiten gesehen hat, dann erschließt sich schnell, warum das erfahrene und vorausschauende Managementteam rund um den Mining-Haudegen David Watkinson sich genau hier positioniert hat.

Doch auch Ameriwest’s Deer Musk East Projekt im Clayton Valley ist sehr aussichtsreich und befindet sich in ausgezeichneter Gesellschaft.

Albemarles (NYSE: ALB) Silver Peak ist Nordamerikas einzige produzierende Lithiummine und befindet sich im Clayton Valley. Die Liegenschaft von Ameriwest befindet sich 5 Meilen östlich von Silver Peak.

Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) hat vor kurzem eine Vormachbarkeitsstudie mit einer signifikanten etablierten Ressourcenschätzung abgeschlossen.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM) hat eine Ressource von 300 Millionen Tonnen mit >900 ppm Li bekannt gegeben. Das aktuelle Bohrprogramm ist auf dem Weg, diese Ressource mehr als zu verdoppeln.

Pure Energy Minerals (TSX-V: PE) hat vor kurzem eine Vereinbarung zur Lithium-Sole-Produktion abgeschlossen.

Achtung: ALLE auf der obenstehenden Karte verzeichneten Nachbarunternehmen haben bereits eine Marktkapitalisierung, die ein Vielfaches der Bewertung von Ameriwest Lithium aufweist.

Doch damit jetzt zum „Kronjuwel“ – jedenfalls meiner persönlichen Meinung nach.

Die einfache Frage die sich stellt lautet:

Ist das Railroad Valley das nächste Clayton Valley?

Vieles spricht dafür.

Das Railroad Valley liegt nur rund 200 Kilometer west-südwestlich des Clayton Valleys und verfügt über eine ähnliche Geologie.

Im Railroad Valley gibt es trockene Seebetten, oberflächennahe und austretende Gewässer, die von einem aus vulkanischem Gestein (einer bekannten Quelle für Lithium) beckenförmig eingeschlossen sind. Oberflächenproben haben bereits Lithium im Sedimentgestein nachweisen können, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines tiefen Beckens mit einer dicken Abfolge von gesättigten Sedimenten gegeben ist.

Aber neben den oben genannten Gemeinsamkeiten zwischen Clayton und Railroad Valley gibt es durchaus auch Unterschiede – und diese sprechen sogar dafür, dass Railroad auch noch einige Vorteile gegenüber dem Clayton Valley aufweist!

Das betrifft insbesondere die Verfügbarkeit für dringend benötigtes Wasser als auch von historischen Daten.

Denn im Clayton Valley verfügen nur zwei Unternehmen über die gesamten Wasserrechte – und eins davon, die milliardenschwere Albemarle, lehnt weitere Wassergenehmigungs- bzw. Zuteilungsanträge ab!

Auch die bereits vorliegenden historischen Daten und seismischen Untersuchungen sprechen für Railroad Valley, da hier in der Vergangenheit Ölbohrungen niedergebracht wurden und diese Daten daher bereits vorliegen und die Suche nach Lithium-Vorkommen wesentlich erleichtern.

Hier noch einmal eine Vergleichsübersicht aus der Unternehmenspräsentation von Ameriwest:

Das Railroad Projekt von Ameriwest umfasst insgesamt 6.240 Acres. Benötigte Ressourcen und Infrastruktur finden sich im ca. 48 Meilen entfernten Ely, Nevada sowie im 125 Meilen entfernten Elko, wo auch zahlreiche Bohrunternehmen ihren Sitz haben.



Abschließendes Fazit



Alles in allem aus meiner Sicht ein äußerst spannendes Gesamtpaket, welches Ameriwest Lithium hier geschnürt hat.

Mit der nun geschlossenen Finanzierungsrunde steht dem Unternehmen genügend Kapital zur Verfügung, um eine aggressive Exploration sowohl im Clayton Valley als auch auf dem "Geheimprojekt" im Railroad Valley zu starten.

Positive Explorationsergebnisse sollten der Aktie dann gehörigen Schub verleihen können.

Für spekulativ orientierte Investoren, die auf der Suche nach einem Zusatzkick abseits der ausgetretenen Pfade sind, eine möglicherweise hochspannende Investitionsmöglichkeit mit hohem Kurspotential!

Weitere Informationen finden Sie auch auf ameriwestlithium.com

Schlusskurse 01.06.2021: 0,73 CAD (Kanada – CSE) bzw. 0,50 EUR (Frankfurt)

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Mittwoch, 02. Juni 2021 – 07:30 Uhr MEZ

