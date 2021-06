Jeder kennt mittlerweile den chinesischen Online-Riesen Alibaba. Die Holding umfasst aktuell 12 Tochterfirmen. Die Zahlen für das letzte Quartal und das Gesamtjahr 2021, welches am 31. März endet, waren herausragend. So verzeichnet der Konzern in dieser Zeitspanne den milliardsten aktiven Kunden weltweit. Weiters wurde in diesem Jahr ein Gross Merchandising Volume (GMV) von 1,2 Billionen US-Dollar generiert. Hier profitiert der Onlineriese vom anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung im Heimmarkt China und der immer weiter fortschreitenden globalen Digitalisierung im Handel. Der Quartalsumsatz erreichte 28,602 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 64 Prozent auf Jahressicht entspricht. Jedoch ist die Stärke im chinesischen Markt auch gleichzeitig die Achillessehne des Onlineriesen, nachdem die Regierung in einer Weise bei Alibaba eingreift, die im Westen unvorstellbar wäre.

Der Eingriff der chinesischen Regierung durch die Verhinderung des Börsengangs der Tochter Ant-Financial lastet auf dem Aktienkurs. Auch eine Monopol-Strafe in Milliardenhöhe macht die Sache nicht besser. Von seinem Hoch Ende Oktober 2020 bis zum 1. Juni 2021 musste das Papier von Alibaba Federn lassen und verlor 33 Prozent an Kurswert. Mittlerweile ist ein Kursniveau erreicht, dass in der Mitte des Corona-Sell-Offs im März 2020 vorherrschte. Die Aktie ist im überverkauften Bereich und im Begriff, einen Boden auszubilden. Allein am gestrigen Handelstag schnellte der Wert wieder um 3,3 Prozent nach oben und gerät in die Nähe der Abwärtstrendlinie. Wird diese überwunden, könnte der Kurs weiter zulegen und den Widerstand bei 245,37 US-Dollar anpeilen. Das Chance-Risikoverhältnis bei einer Long-Strategie mit dem Ziel bei 245,37 US-Dollar und dem Stoppniveau in Höhe von 211,69 US-Dollar erscheint vorteilhaft.