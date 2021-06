Tesla Chef Elon Musk gibt auf Twitter offenbar seinen endgültigen Abschied vom Bitcoin bekannt. Das sorgt für heftige Kursbewegungen bei der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt.

Der Grund für die heftigen Kursbewegungen: Tesla-CEO Elon Musk hatte sich in der Nacht per Twitter zum Bitcoin geäußert. Unter dem Hashtag "Bitcoin" sind zwei Emojis zu sehen: Ein Bitcoin und ein gebrochenes Herz. Darunter ein Zitat aus dem Song "In the End" der US-Rock Band Linkin Park:

Später dann ein Auszug aus einem Comic, der ein weinendes Paar beim Videoanruf zeigt. Auf einem Laptop ist ein crashender Chart zu sehen:

Krypto-Anleger werten die Tweets von Elon Musk offenbar als seinen endgültigen Abschied vom Bitcoin. Der Tesla-CEO hatte kürzlich bekanntgegeben, dass sein Unternehmen aus Klimaschutzgründen keine Bitcoins mehr akzeptieren werde. Der Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerks ist sehr hoch und viele der Bitcoin-Mining-Farmen werden mit billigem Kohlestrom betrieben.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion