Max Otte: Der Börsenbulle

Max Otte ist angeblich “Deutschlands bekanntester Crash-Prophet”. Stimmt diese Bezeichnung? Das Sachwert Magazin hat seine Prognosen unter die Lupe genommen.

Max Otte ist “Deutschlands bekanntester Crash-Guru aller Zeiten”, wie es der unabhängige Ökonom Daniel Stelter ausdrückte. In den letzten Jahren erschienen in den Mainstream-Medien immer wieder Artikel über den ehemaligen Hochschullehrer, in denen ihm unterstellt wird, dass er wie alle Crash- Propheten ständig vor einem Crash warne und dass er ein “Geschäft mit der Angst” betreibe. Im Januar 2020 titelte zum Beispiel der Tagesspiegel: “Max Otte, Dirk Müller & Co. Wenn Crashpropheten selbst zu Bruchpiloten werden.”

Stimmt dieses Narrativ? Max Otte sagt auf Nachfrage, dass er Börsenbulle sei. Zudem sieht er sich als Stockpicker und Value Investor, der unabhängig von Börsentrends Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen aufspüre und langfristig in sie investiere. In seinem Buch “Erfolgreiches Value Investieren”, das 2008 erstmals erschien, offenbarte er seinen Investmentsatz. 2010 legte Otte mit “Endlich mit Aktien Geld verdienen” nach.

“ICH FÜHLE MICH WIE EIN JUNGE IM SÜSSWARENLADEN, WENN DIE ELTERN UND DER VERKÄUFER NICHT DA SIND.”

Als sich die meisten Investoren aufgrund der Finanzkrise noch im Schockzustand befanden, sagte er dem Nachrichtenmagazin Focus Anfang 2011, dass er fast komplett in Aktien investiert sei. Zudem betont er immer wieder, dass Aktien Sachwerte seien und Aktien guter Unternehmen auch Krisen überstünden. Otte schreibt durchgehend, dass Aktien seine bevorzugte Anlageklasse seien.

Wir haben mehr als vierzig Prognosen des ehemaligen Hochschulprofessors über die letzten fünfzehn Jahre untersucht. Das waren u. a. Zitate auf Onlineplattformen wie dem Handelsblatt und Wirtschaftswoche, sowie aus seinen Büchern, aber auch Aussagen in den Sozialen Medien – zum Beispiel in Interviews bei YouTube. Die erste legendäre Crashprognose steht in seinem Buch »Der Crash kommt« vom Sommer 2006, die letzte Prognose stammt vom Januar 2021 in Focus Money. Mehr als drei Viertel dieser gesichteten Börsenprognosen von Max Otte sind bullish, also Kaufempfehlungen für Aktien.