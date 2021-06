CREDIT SUISSE belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Dominic Lunn

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche nach der Asco-Tagung der US-Krebsforscher auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Im Fokus hätten Studiendaten zu dem monoklonalen Antikörper Tecentriq zur Behandlung von Lungenkrebs gestanden, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien wohl gut genug, um sie bei den Regulierungsbehörden einreichen zu können./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.