München (ots) - Für das Geschäftsjahr 2020 stellt die Thüga ein gutes Ergebnis

fest. Die Stadtwerke und Regionalversorger der Thüga-Gruppe haben die

Herausforderungen der Pandemie überzeugend gemeistert und unter großem Einsatz

die Versorgungssicherheit aufrechterhalten. Wegweisende Zukunftsprojekte haben

2020 weiter Fahrt aufgenommen.



Die rund 100 Partnerunternehmen des bundesweit größten Verbunds kommunaler und

regionaler Energie- und Wasserversorger mussten sich 2020 neben dem kompetitiven

Umfeld auch den Herausforderungen der Corona-Pandemie stellen. "Die Stadtwerke

und Regionalversorger haben die Herausforderungen der Pandemie hervorragend

gemeistert und unter großem Einsatz die Versorgungssicherheit aufrechterhalten",

sagt Michael Riechel, Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft.

"Als Betreiber kritischer Infrastruktur sind sie ihrer Verantwortung voll

nachgekommen. Außerdem haben viele Partnerunternehmen der Thüga-Gruppe die

Situation genutzt und ihre Prozesse - insbesondere die Kundenprozesse - weiter

digitalisiert und vernetzt."





Auswirkungen von Corona und milder WitterungRegelmäßige Datenerhebungen über die Auswirkungen der Pandemie beiThüga-Beteiligungsgesellschaften haben gezeigt, dass teilweiseErgebnisbelastungen aufgrund von Absatzrückgängen, des Abverkaufs beschaffterMengen sowie infolge von Forderungsausfällen zu verzeichnen sind. Darüber hinaushat die vergleichsweise milde Witterung zu Absatz- beziehungsweiseErgebniseinbußen einiger Beteiligungsgesellschaften im Geschäftsjahr 2020geführt. Auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der ThügaAktiengesellschaft haben sich die Corona-Effekte allerdings nur geringfügigausgewirkt, da die Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften in der Regeljeweils im darauffolgenden Geschäftsjahr der Thüga vereinnahmt werden.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ist ein leichter Rückgang desBeteiligungsergebnisses der Thüga Aktiengesellschaft, des wichtigstenLeistungsindikators in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung, zu verzeichnen. Esbeträgt für das Jahr 2020 338,7 Millionen Euro. Entscheidend für den Rückgangzum Vorjahr in Höhe von 5,7 Millionen Euro (= 1,7 Prozent) sind niedrigereAusschüttungen und Ergebnisabführungen bei einigen Beteiligungsgesellschaften.Nicht allen ist es aufgrund verschärfter Rahmenbedingungen und intensivenWettbewerbs gelungen, ihre Ausschüttungen stabil zu halten. Die kommunalenAnteilseigner der Thüga Holding erhalten aus dem Bilanzgewinn desGeschäftsjahres 2020 der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA in Höhe von 270,9