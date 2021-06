Dem Edelmetall könnten spannende Handelstage ins Haus stehen.

Dem Edelmetall könnten spannende Handelstage ins Haus stehen. Zuletzt tendierte Platin schwächer, ohne, dass jedoch starker Abgabedruck aufkam. Im Ergebnis steuert Platin nun dennoch auf eine eminent wichtige Unterstützung zu. Sollte es darunter gehen, könnte es für das Edelmetall noch prekär werden…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Platin hieß es unter anderem „[…]Platin konnte die Gunst der Stunde zunächst nicht nutzen und drehte weiter nach unten ab. Mittlerweile ist das Edelmetall unter die wichtige Marke von 1.200 US-Dollar abgetaucht, sodass der aus unserer Sicht gegenwärtig zentrale Unterstützungsbereich um 1.150 US-Dollar nun in den Fokus des Handelsgeschehens geraten ist. Die nächsten Handelstage könnten womöglich richtungsweisenden Charakter haben. Zum einen muss Platin auf der Unterseite aufpassen, nicht stärker in Bedrängnis zu geraten. Vor diesem Hintergrund ist ein Verbleib oberhalb von 1.150 US-Dollar von zentraler Bedeutung. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zum anderen gilt es, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein Comeback oberhalb von 1.200 US-Dollar, noch besser oberhalb von 1.280 US-Dollar wäre daher eminent wichtig.“



Nach dem Bruch der 1.200er Marke näherte sich Platin zuletzt sukzessive den 1.150 US-Dollar an, die im Verbund mit den 1.100 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone darstellen. Bislang verläuft die Konsolidierung ruhig und ohne, dass gravierender Abgabedruck aufkam. Spannend dürfte es werden, wenn das Edelmetall doch noch unter die 1.150 US-Dollar abtauchen sollte. Zuletzt hatten die 1.150 US-Dollar an Relevanz gewonnen. Mit den 1.100 US-Dollar inkl. der knapp darunter verlaufende 200-Tage-Linie verfügt das Edelmetall über eine weitere, vermeintlich gut ausgebaute Unterstützung.

Kurzum. Platin befindet sich in einer spannenden Phase. Das Edelmetall nähert sich der 1.150 US-Dollar-Marke. Solange Platin diese Unterstützung halten kann, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen auch unter die 1.100 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite müssen frische Impulse her. Ein Comeback des Edelmetalls oberhalb von 1.200 US-Dollar wäre ein erster Schritt in diese Richtung…