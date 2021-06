Heidelberg erwartet profitables Wachstum in 2021/22 und in den Folgejahren (FOTO)

Heidelberg (ots) -



- Spürbar anziehende Nachfrage und Erfolge aus Transformationsprogramm nähren

Zuversicht

- Wachstum und Wertsteigerung im Verpackungsdruck, bei digitalen

Geschäftsmodellen, in China und mit neuen Technologien (z. B. Wallbox)

- Ausblick 2021/22: Umsatzplus auf min. 2 Mrd. EUR, Anstieg der EBITDA-Marge von

5 % auf 6-7 %, leicht positives Nachsteuerergebnis

- Deutliche Ergebnis- und Free-Cashflow-Potenziale, da Gewinnschwelle 2022/23

auf ~1,9 Mrd. EUR sinken soll



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ist für das neue Geschäftsjahr

2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) angesichts einer sich aufhellenden

Auftragslage und zunehmend positiver Effekte aus der umfangreichen

Transformation des Konzerns zuversichtlich, wieder auf einen profitablen

Wachstumskurs zurückzukehren. Daher rechnet das Unternehmen trotz der

anhaltenden Unsicherheiten bezüglich der Dauer und des Umfangs der negativen

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für das Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem

Umsatzanstieg von 1.913 Mio. EUR auf mindestens 2 Mrd. EUR.





"Heidelberg hat sich durch die umfassende, vor Corona eingeleiteteTransformation schlanker und effizienter aufgestellt. Da sich nun auch dieNachfrage in den meisten wichtigen Absatzregionen spürbar belebt, rechnen wirfür dieses Jahr mit einer deutlich besseren operativen Marge inklusive einesleicht positiven Nachsteuerergebnisses. Die großen Wachstumspotenziale imVerpackungsdruck, bei digitalen Geschäftsmodellen, in China und neuenTechnologien wie der Wallbox stimmen uns auch für die Folgejahrezuversichtlich", kommentiert Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender vonHeidelberg.Die Profitabilität dürfte überproportional zum Umsatzplus zulegen. So soll dieEBITDA-Marge dank des erwarteten Umsatzanstiegs, der niedrigeren Kostenbasissowie des Entfallens signifikanter Restrukturierungsaufwendungen von rund 5,0 %(inkl. Re­strukturierungsergebnis) auf einen Wert zwischen 6 und 7 % steigen.Angesichts eines nachhalrig verbesserten Finanzergebnisses soll nach den beidenvergangenen Verlustjahren auch wieder ein positives Nachsteuerergebnis erzieltwerden.Fokus auf profitables Kerngeschäft und Ausbau der WachstumsfelderAuch für die Folgejahre zeichnet sich bei einer soliden konjunkturellenEntwicklung eine Fortsetzung des profitablen Aufwärtstrends ab. Grundlagehierfür sind die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen zur Neuausrichtung, dieFokussierung auf das profitable Kerngeschäft sowie der Ausbau derWachstumsfelder. Im Geschäftsjahr 2022/23 sollen die insgesamt 170 Mio. EURKosteneinsparungen ihre volle Wirkung entfalten und die operative Gewinnschwelle