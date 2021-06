---------------------------------------------------------------------------

Carson City, Nevada--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 9. Juni 2021) - Giovanni Viscarra, ein bei Franklin Mining (OTC Pink: FMNJ) unter Vertrag genommener Geologe, hat seine Forschungsergebnisse CEO William Petty vorgelegt, und das Minenunternehmen plant, mit zukünftigen Förderungs- und Verarbeitungsbemühungen fortzufahren. Herr Petty hat seit 2013 Kooperations- und private Maßnahmen erforscht und Beziehungen mit den Förderungskooperativen Boliviens gepflegt, die sich in den Gegenden von La Paz, Tipuani, Mapiri und Guanay befinden. Diese Gegenden befinden sich dort, wo anfängliche Tests mittels der Verarbeitung von Abfallerz durchgeführt wurden, bei der kleinere forschungsorientierte Maschinen verwendet wurden, denen dieselben technischen Prinzipien zugrunde lagen wie bei den neuen, größeren Maschinen, die später dieses Jahr gebaut und nach Bolivien versendet werden.



Typische metallurgische Gold-Ausbeuten, die von Boliviens Kleinbergbau-Minenarbeitern erzielt werden, liegen bei 40-50 %, was durch die Verwendung von altmodischen Schwerkraftabscheidungen erreicht wird. Trotzdem gibt es hunderte profitabler Betriebe in der Region, was zu der hohen Anwesenheit von goldreichen Abfallerzen führt. Franklin Mining wird Zugriff auf moderne Verarbeitungstechnologien haben, mittels derer geschätzte Ausbeuten von bis zu 90 % erzielt werden können. Die vorgeschlagene Arbeitsmethode verwendet nur Schwerkraft und beinhaltet kein Auswaschen, was die Kosten sowie den negativen Einfluss auf die Umwelt reduziert. Alluvial-Ablagerungen in der Gegend haben traditionell eine hohen Tonanteil, der zu den dürftigen metallurgischen Ausbeuten beiträgt, die Minenarbeiter der Kooperativen derzeit erzielen. Franklin Mining plant, eine Anlage für die Verarbeitung zu verwenden, die gemäß Spezifikationen gebaut ist, um jene Probleme zu vermeiden, die man 2015 während des Pilotprogramms hatte.