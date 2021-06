US-Rohölbestände sinken deutlich, Förderung steigt leicht - WTI-Rohöl wieder unter 70 USD Anzeige Nachrichtenquelle: Shareribs | 10.06.2021, 09:46 | 44 | 0 10.06.2021, 09:46 | London 10.06.2021 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche erneut deutlich zurückgegangen. Die Förderung hat sich wieder stabilisiert. Die Nachfrage in den USA entwickelt sich nicht wie erwartet.



Die US-Rohölbestände sind in der vergangenen Woche um 5,2 Mio. auf 474,0 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um vier Prozent unter dem jahreszeitlich üblichen Durchschnitt. Die Benzinbestände sind um 7,0 Mio. Barrel gestiegen, die Bestände der Destillate stiegen um 4,4 Mio. Barrel.







Die Nachfrage nach Ölprodukten in den USA lag im Schnitt der vergangenen vier Wochen bei 19,0 Prozent, 16,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach Benzin stieg um 23,2 Prozent auf durchschnittlich 9,1 Mio. Barrel/Tag. Die Nachfrage nach Flugbenzin stieg um 95,1 Prozent.



Die Förderung von Rohöl stieg zuletzt wieder um 200.000 auf 11,0 Mio. Barrel/Tag. Die Importe von Rohöl stiegen um 1,007 Mio. auf 6,638 Mio. Barrel/Tag. Die Exporte stiegen um 387.000 auf 2,931 Mio. Barrel/Tag.



Bei ANZ Research wurde mitgeteilt, dass die Erwartungen des Marktes an die beginnende US-Reisesaison hoch gewesen seien. Bislang habe sich hier aber nicht die erhoffte Entwicklung gezeigt.



Brent-Rohöl verliert 0,5 Prozent auf 71,84 USD/Barrel, WTI-Rohöl gibt 0,5 Prozent auf 69,59 USD/Barrel ab.







