Die Rekordlaune im DAX bremst sich selbst aus, indem das Volumen aber auch die Volatilität abnimmt. Die EZB hat dabei nicht geholfen, ist es mit der FED anders?

Vom Start weg bewegte sich der DAX erneut in einem Muster, dass er bereits in den Vorwochen zeigte. Nach positiven Eröffnungen gab es Schwächezeichen in der Mittagszeit und auf die Woche bezogen das Aufholen der Verluste in Richtung Wochenende. Dabei entstanden mehrere Rekorde. Bei 15.732 Punkten zunächst am Montag ein neues Allzeithoch im Handelsverlauf und zum Wochenausklang mit 15.693 Punkten ein neuer Schlusskursrekord.

Die Stimmung ist somit ungebremst positiv könnte man meinen. Eine aus meiner Sicht irreführende Aussage, denn immerhin gab es in dieser Woche von den fünf Handelstagen vier mit Verlust und das Thema Inflation rückt immer mehr in den Vordergrund.

Wir hatten zudem die wichtige EZB-Sitzung in dieser Woche, welche ohne Impuls fast schon zum Non-Event degradiert wurde. Niedrige Zinsen und ein weiter hohes Wirtschaftswachstum, das die EZB noch einmal in ihrer Prognose erhöhte, wiegen den Kapitalmarkt und Teile der Wirtschaft in Sicherheit.

Schaut man jedoch auf die Erzeugerpreise, vor allem in China, oder auch auf den Verbraucherpreisanstieg in den USA und womöglich auf bestimmte Sektoren aus dem Rohstoffbereich wie Holz oder Kupfer, dann sieht man deutliche Inflationstendenzen aufziehen.

Volkswirtschaftlich wird dies natürlich erst richtig bedenklich, wenn das Wachstum stockt. Für den Aktienmarkt ist ein gewisser Grad an Inflation auch positiv, bietet sie doch bei wachsenden Unternehmenskennzahlen die aktuell einzige Alternative, sich gegen den Preisverfall abzusichern. Wenn auch unter Risiken - doch scheinbar funktioniert dies momentan ausreichend. Langfristig stellt sich da bei mir auch kein Zweifel ein. Meine "Brandrede" für das Thema Aktienmarkt kannst Du hier hören und Markus Gabel sehen:

Kurzfristig sollte dennoch das Risiko eines größeren Kursrückganges beachtet werden, was nach solchen langen und vor allem liquiditätsgetriebenen Aufschwüngen eine zunehmende Rolle spielt.

Blicken wir auf die DAX-Woche mit der technischen Brille, so hat die Aufwärtstendenz weiter angehalten:

Dennoch blieben vier Verlusttage zurück, die insgesamt erst am Freitag aufgeholt wurden. Zudem skizzierten sich die einzelnen Handelstage dieser Woche mit sehr geringem Volumen:

Das GAP zum "Memorial Day" hat sich dabei etwas verkleinert, steht dennoch ab 15.505 weiter im Chartbild verankert. Für das Trading wird dies erst wieder darunter interessant, denn egal wie wie man zu Inflation oder dem Kurs der EZB steht, als Trader muss man den Chartsignalen folgen. Und diese sind auch im großen Chartbild nach dieser Woche intakt nach oben gerichtet: