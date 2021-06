Globex verkauft Goldkonzessionsgebiet Francoeur/Arntfield/Lac Fortune für +15 Mio. Dollar an Yamana Gold Inc.

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1MN - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S Stock Exchanges, TTM Zone und GLBXF - OTCQX International in den USA) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass das Unternehmen einen endgültigen Kaufvertrag über den Verkauf des Goldkonzessionsgebiets Francoeur/Arntfield/Lac Fortune an Yamana Gold Inc. (TSX:YRI; NYSE:AUY; LSE:AUY) unterzeichnet hat. Das in der Region Abitibi in Quebec gelegene Konzessionsgebiet grenzt an das Goldbergbauprojekt Wasamac von Yamana an, das Yamana derzeit in Richtung Produktion weiterentwickelt. Das Konzessionsgebiet von Globex beinhaltet eine Reihe ehemaliger Goldminen und Bereiche mit hervorragendem Potenzial für die Goldexploration. Zusätzlich zum Konzessionsgebiet Francoeur/Arntfield/Lac Fortune wird Yamana im Rahmen der Transaktion 30 Claims im Township Beauchastel östlich des Goldbergbaukonzessionsgebiet Wasamac und drei Claims im Township Malartic von Globex übernehmen.

Gemäß dem Kaufvertrag wird Globex die folgenden Bar- und Aktienzahlungen von Yamana erhalten:

Bei Abschluss der Transaktion erhält Globex 4.000.000 Dollar, die durch die Ausgabe von 706.714 Aktien an Globex zu einem angenommenen Preis von 5,66 Dollar pro Aktie von Yamana beglichen werden. Auf Grundlage des Schlusskurses der Aktien von Yamana an der Toronto Stock Exchange am Freitag, den 11. Juni 2021 von 6,22 Dollar haben die 706.714 Yamana-Aktien einen aktuellen Marktwert von 4.395.761,08 Dollar. Darüber hinaus erhält Globex:

Am:

- ersten Jahrestag des Abschlusses 3.000.000 Dollar in bar;

- zweite Jahrestag des Abschlusses 2.000.000 Dollar in bar;

- dritten Jahrestag des Abschlusses 3.000.000 Dollar in bar;

- vierten Jahrestag des Abschlusses 3.000.000 Dollar in bar.