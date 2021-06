TechX beruft Dr. John Henderson zum COO und Chris Lafrance zum Produktmanager und stärkt damit seine Position als führendes globales Fintech-Unternehmen

Dr. John Henderson – COO, TechX Technologies Inc.

Die Karriere von Dr. Henderson in den Bereichen Institutional Equity Sales und Corporate Finance startete bei PI Financial, Jennings Capital und Intrynsyc Capital. John zeichnete verantwortlich für die Analyse und Finanzierung technologiebasierter Unternehmen auf Venture-Ebene, was ein lebenslanges Streben nach Innovation auslöste. Neben seiner Finanzkarriere führt John ein aktives Beratungsunternehmen und unterstützte vor kurzem die Unternehmensentwicklung von GTEC Holdings sowie die Umstrukturierung der weltweiten Geschäftstätigkeit eines kanadischen Herstellers medizinischer Geräte. Im Rahmen des Award-Programms von MITACS war John in der letzten Zeit an einem Forschungsvorhaben als einem ersten Schritt zur Errichtung eines erstklassigen Innovationsstandorts für das Gesundheitswesen im Rahmen der Neuentwicklung des St. Paul's Hospital beteiligt. Zusätzlich zu seiner beruflichen Tätigkeit ist John als Dozent an der University of British Columbia – Okanagan tätig, wo er Kurse in den Bereichen Investments, Risikomanagement und Branchenanalyse abhält.

Dr. Henderson befasste sich für seinen PHD-Abschluss mit der Identifizierung und Quantifizierung von Best Practices im Management unter Einsatz von Verfahren der Datenwissenschaft, etwa Maschinenlernen. In seiner Forschungsarbeit beschreibt John Signalmechanismen für Managementverhalten, was wiederum als Prognoseinstrument für die zukünftige finanzielle Performance dient. Neben seinem PHD-Abschluss verfügt John über einen Master in Business Administration von der Sauder School of Business der University of British Columbia, einen Master of Science in Biochemie von der University of Waterloo sowie Bachelor-Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaft, Biotechnologie und Kommunikation.

„Ich freue mich wirklich außerordentlich, zu einem Team zu stoßen, in dem ich meine bisherige Ausbildung und Erfahrung einbringen kann und das die gleiche Vision und Passion verfolgt, nämlich aufstrebende Technologien wie die Blockchain, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge zu fördern und zu vermarkten“, erklärte Henderson. „Diese Technologien werden ganze Branchen komplett verändern. Kryptowährungen mit ihrer zentralen Rolle für die dezentralisierten Finanzmärkte (DeFi) sind nur der Anfang, und das Ziel von TechX, in diesem Sektor Werte zu schaffen, ist einfach inspirierend.“

Chris LaFrance – Produktmanager, TechX Technologies Inc.

Chris LaFrance ist ein erfahrener Softwareingenieur mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der kundenspezifischen Software-/Lösungsentwicklung in den Bereichen ERP, BI, M2M und Web/mobile Geräte für ein breites Spektrum von Branchen, unter anderem FinTech, Krypto, Verkehr, Industrie, High-Tech, Ökologie, Engineering und Marine.

Seit der Veröffentlichung des White Paper von Bitcoin ist Chris LaFrance an der Implementierung und Einführung von Blockchains, sei es Proof-of-Work oder Proof-of-State, interessiert, denn diese können Geschäftslösungen und entsprechende Kryptowährungen als Nebenprodukte liefern. Chris ist ein aktiver Trader von Kryptowährungen und an mehreren Trading-Gruppen beteiligt.

„Ich freue mich sehr, in einem so dynamischen und innovativen Unternehmen arbeiten zu können, das bestrebt ist, die Bankenbranche mit der zukünftigen Einführung der digitalen Wallet uBUCK zu revolutionieren“, sagte LaFrance. „Ich sehe der Zusammenarbeit mit dieser außergewöhnlichen Gruppe bei der Entwicklung einer wegweisenden Finanztechnologielösung mit großer Spannung entgegen.“

„Wir schätzen uns glücklich, diese beiden hochqualifizierten und hochspezialisierten Mitarbeiter in unserem wachsenden Team begrüßen zu können“, meinte Peter Green, der CEO von TechX. „John Henderson bringt wertvolle Erfahrungen im Investmentbanking und die sehr einzigartige Fähigkeit mit, Datenwissenschaft und Maschinenlernen auf die Investmentfinanzierung und Geschäftsstrategie anzuwenden. Chris LaFrance bietet beispiellose Erfahrung in der Entwicklung von Enterprise-Softwarelösungen für die Fintech- und Kryptowährungsbranche. Diese Kombination von Kompetenzen ist für das zukünftige Wachstum von TechX von unschätzbarem Wert, daher sind wir hochzufrieden.”

Das Unternehmen hat außerdem Emerging Markets Consulting LLC („EMC“) beauftragt, eine zweimonatige digitale Werbekampagne durchzuführen; diese steht im Zusammenhang mit den laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Bekanntheit zu erhöhen. Diese umfangreiche Werbekampagne ist darauf ausgelegt, die Markenvertrautheit, allgemeine Wahrnehmung und Bekanntheit bei Online-Plattformen für Investoren-Content zu verbessern. EMC wird hochmoderne digitale Werbung, bezahlte Verbreitung, Media Buying und Content-Erstellung einsetzen, um diese wichtige Initiative durchzuführen. Gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung wird EMC eine Kombination aus strategischen digitalen Medien-Services, Marketing-Koordinierung, Content-Produktion und Datenanalytik-Leistungen bereitstellen und erhält dafür eine Gesamtzahlung im Wert von USD 120.000, die über die zweimonatige Dauer der Vereinbarung zu begleichen ist.

Außerdem hat das Unternehmen seinen leitenden Angestellten und Mitarbeitern insgesamt 625.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) gewährt. Die Optionen können während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zu einem Preis von $ 0,71 pro Aktie ausgeübt werden; die Freigabe zur Ausübung erfolgt über einen Zeitraum von vier Jahren. Die Optionen wurden im Rahmen des Incentive-Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt und werden von diesem geregelt.

Über TechX Technologies Inc.

TechX Technologies Inc. (CSE:TECX) (OTC:TECXF) (FWB:C0B1) ist ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf aufstrebende Technologien in Wachstumsbranchen gerichtet ist, einschließlich Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien. Unter der Führung von leitenden Angestellten und Branchenexperten haben unsere Investoren Zugang zu strategisch ausgewählten Portfoliounternehmen, die Technologien über den gesamten Kryptowährungs-Trichter anbieten und damit ein massives Marktpotenzial freisetzen. Zum Portfolio von TechX gehören die Unternehmen Mobilum, Catalyx Exchange, Altsignals, Xport Digital und Shiftinsights.

Diese Pressemitteilung könnte bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht enthalten. Die Begriffe „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „könnte“ und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten sowie Ungewissheiten unterliegen, auch wenn sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden. Es gibt viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht, noch ist es verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. andere Ereignisse, die Auswirkungen auf solche Aussagen und Informationen haben, widerzuspiegeln – es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen, Regelungen und Bestimmungen vorgeschrieben.

